Пропавшие без вести воины ВСУ - история одного из воинов

Мать пропавшего военного 95 бригады ВСУ. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

В воскресенье, 13 апреля, в Киеве состоялась акция в поддержку украинских защитников, попавших в российский плен или пропавших без вести. Во время акции мать одного из пропавших без вести воинов рассказала о нем.

О защитнике мама Елена рассказала корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Пропавший без вести воин 95 бригады Виктор — что известно

23-летний украинский защитник 95 ОДШБр Виктор пропал без вести 14 июля прошлого года — сейчас вся семья ждет его возвращения. Мать защитника ходит на акции в поддержку военнопленных с его фото, чтобы напомнить о сыне.

Как рассказала мама военного Елена, сын ушел на задание на Донецком направлении, после чего о нем ничего неизвестно. По ее словам, за более чем месяц, летом 2024 года, в бригаде пропали без вести более 100 воинов ВСУ.

"14 июля ушел на задание и без вести пропал. Пришло извещение. За месяц в 95 бригаде пропало без вести более 100 защитников. В 95 бригаде очень мало обменов. Я не знаю, где мой сын. Но мы все верим, и ждем", — рассказывает Елена.

По ее словам, Виктор служил по контракту. Перед началом полномасштабного вторжения РФ должен был демобилизоваться, однако началась большая война. Впоследствии он подписал контракт, защищал Харьковскую область. Уже во время войны успел жениться — невеста приехала с ним из Харькова.

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, возле железнодорожного вокзала в Одессе собрались родственники военных, пропавших на Херсонском направлении, в частности в районе Крынок.

Также недавно во Львове провели акцию в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.