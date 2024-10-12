Оплата за газ — Нафтогаз модернізував систему

Жінка рахує комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

ГК "Нафтогаз України" оголосив про відмову від паперових квитанцій і модернізацію системи оплати за газ. Споживачі тепер можуть отримувати електронні платіжки через особистий кабінет, чат-ботів та електронну пошту.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу України у Facebook.

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Нафтогаз модернізував систему оплати за газ

Нафтогаз оголосив про модернізацію системи оплати за газ, відмовившись від паперових квитанцій. Цей крок відповідає світовим трендам екологічності та зручності. Відтепер споживачі можуть отримувати рахунки в електронному вигляді, що дозволяє зекономити час та не загубити платіжку.

Як зазначили у газопостачальній компанії, онлайн-платіжки приходитимуть вчасно та будуть доступні в:

особистому кабінеті на my.gas.ua;

чат-ботах компанії у Viber чи Telegram;

електронній пошті.

"Відмовтеся від паперу на користь онлайн-платіжки та відчуйте всі переваги цифрового сервісу", — йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що споживачі, які не можуть знайти у поштовій скриньці потрібну платіжку, імовірно, мають переплату за споживчий газ або ж сплатили суму нарахувань до 12 числа.

"Нагадуємо, що онлайн-рахунок доступний вже 10-го числа, а паперовий — лише після 20-го", — наголосили у компанії Нафтогаз.

Допис Нафтогазу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко зазначав, що в Україні 1 січня планують припинити транзит російського газу. Проте поточні запаси у сховищах наразі невеликі, що може призвести до газової кризи.

Також ми писали, що клієнти Нафтогазу скаржаться на некоректні рахунки у комунальних квитанціях. Представники компанії пояснили, у чому може бути причина неправильних показників.