Оплата за газ — Нафтогаз модернизировал систему

Женщина считает коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

ГК "Нафтогаз Украины" объявил об отказе от бумажных квитанций и модернизации системы оплаты за газ. Потребители теперь могут получать электронные платежки через личный кабинет, чат-боты и электронную почту.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины в Facebook.

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Нафтогаз модернизировал систему оплаты за газ

Нафтогаз объявил о модернизации системы оплаты за газ, отказавшись от бумажных квитанций. Этот шаг соответствует мировым трендам экологичности и удобства. Отныне потребители могут получать счета в электронном виде, что позволяет сэкономить время и не потерять платежку.

Как отметили в газоснабжающей компании, онлайн-платежки будут приходить вовремя и будут доступны в:

личном кабинете на my.gas.ua;

чат-ботах компании в Viber или Telegram;

электронной почты.

"Откажитесь от бумаги в пользу онлайн-платежки и почувствуйте все преимущества цифрового сервиса", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что потребители, которые не могут найти в почтовом ящике нужную платежку, вероятно, имеют переплату за потребительский газ или же оплатили сумму начислений до 12 числа.

"Напоминаем, что онлайн-счет доступен уже 10-го числа, а бумажный — только после 20-го", — отметили в компании Нафтогаз.

Сообщение Нафтогаза. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко отмечал, что в Украине 1 января планируется прекратить транзит российского газа. Однако текущие запасы в хранилищах пока небольшие, что может привести к газовому кризису.

Также мы писали, что клиенты Нафтогаза жалуются на некорректные счета в коммунальных квитанциях. Представители компании объяснили, в чем может быть причина неправильных показателей.