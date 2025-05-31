Комунальні послуги з 1 червня — що зміниться в Києві, Одесі, Харкові та Львові

Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 червня не зміняться тарифи на основні комунальні послуги. Вартість залишиться такою, як і минулого місяця.

Новини.LIVE розповідають про комунальні послуги в українських містах з 1 червня.

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Тарифи на світло

Від 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію для населення залишаться на попередньому рівні — 4,32 грн за кіловат-годину. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення зберегти чинну ціну щонайменше до кінця жовтня.

Власники двозонних лічильників і надалі зможуть користуватися нічним тарифом: з 23:00 до 07:00 електроенергія обійдеться вдвічі дешевше — 2,16 грн за кіловат-годину. Така система дає можливість суттєво заощаджувати тим, хто споживає більше електроенергії в нічний час.

А пільгові умови діють і для домогосподарств з електроопаленням. Якщо місячне споживання не перевищує 2 000 кВт*год, тариф становить 2,64 грн за кВт*год.

Тарифи на газ

Вартість газу для побутових споживачів теж залишається сталою. "Нафтогаз", як головний постачальник, продовжує діяти за тарифом 7,96 грн за кубометр. Цей рівень цін гарантовано збережеться щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Цінову стабільність на ринку газу забезпечують і решта постачальників. Попри старт нового розрахункового періоду, вони не вносили змін до своїх тарифів.

У червні вартість газу для побутових споживачів залежно від компанії варіюватиметься від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Водопостачання

На національному рівні жодного підвищення тарифів на водопостачання наразі не планується.

Згідно з офіційною інформацією, тарифи залишаться на тому ж рівні, що й до повномасштабного вторгнення — станом на 24 лютого 2022 року.

Проте українцям слід пам’ятати, що в деяких громадах умови можуть відрізнятися.

Тарифи на комунальні послуги в Харкові

Вода та водовідведення

Для жителів Харкова тариф на воду залишається без змін. Централізоване водопостачання коштує 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484 грн за кубометр, що в сумі дає 24,516 грн/м³.

Для інших категорій споживачів ціна вища — 39 грн/м³ за воду та 18,792 грн/м³ за водовідведення.

А у Височанській громаді будуть підвищені тарифи, що почали діяти з квітня: 52,0 грн/м³ за водопостачання та 38,56 грн/м³ за водовідведення.

Гаряча вода

Тариф на гарячу воду в Харкові у червні також не зміниться. Його розмір коливається від 80,62 до 93,22 грн за кубометр, залежно від постачальника послуг та наявності сушарок у будинку.

Газ

Для жителів Харкова ціна на газ у червні буде фіксованою — від 7,96 до 7,99 грн/м³.

Електроенергія

Єдиний тариф на електроенергію для всіх побутових споживачів у Харкові зберігається на рівні 4,32 грн/кВт∙год без змін.

Проїзд у Харкові

У місті продовжуватиме діяти безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Йдеться про метро, травмаї, тролейбуси та автобуси.

Комунальні послуги у Львові

Електропостачання

Електроенергія для населення і надалі коштуватиме 4,32 грн за кВт·год. Для тих, хто опалює свої оселі електрикою, пільговий тариф більше не діє.

Починаючи з 1 червня, усі споживачі платитимуть за єдиним тарифом.

Ціни на газ

Ціна на газ для мешканців Львова залишається стабільною. Для більшості споживачів вартість становить 7,98 грн за кубометр відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Для клієнтів НАК "Нафтогаз" тариф трохи нижчий — 7,96 грн за кубометр.

Вода

Тариф залишається чинним: 17,29 грн/м³ за водопостачання і 8,59 грн/м³ за водовідведення, що разом становить 25,88 грн/м³.

Проїзд:

25 грн — готівкова оплата у водія;

15 грн — оплата банківською карткою або NFC;

13 грн — оплата через транспортну картку LeoКарт;

6,5 грн — студентський тариф через LeoКарт.

Тарифи на комунальні послуги для одеситів

Електроенергія

В Одесі у червні 2025 року тариф на електроенергію для населення залишиться 4,32 грн за кВт·год.

Для власників двозонних лічильників нічний тариф буде удвічі нижчим — 2,16 грн за кВт·год.

Бізнес сплачуватиме 686,23 грн за кВт·год, а підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн за кВт·год.

Вода

У червні вартість води для населення Одеси залишиться без змін: 14,93 грн за кубометр централізованого водопостачання та 14,37 грн за кубометр водовідведення (без ПДВ).

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у червні залишиться на тому ж рівні, що й у травні.

Ціна на централізоване водопостачання для суб’єктів господарювання (ліцензіатів у цій сфері) становить 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ), а для інших споживачів, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Утримання будинків:

Bona Vita — 5,67 грн за кв.м;

Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв.м;

Суворовський — 5 грн за кв.м;

Ренесанс — 5.50 грн за кв.м;

Євроформат — 6.20 грн за кв.м;

Сервіс Плюс — 6.50 грн за кв.м;

Наш Дім — 5.70 грн за кв.м.

Вивіз сміття:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;

"Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Газ

Ціна на газ для населення в Одесі залишається на рівні 7,96 грн за кубометр завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів.

Плата за доставку газу також не змінюється і становить 1,308 грн за кубометр, яку стягує компанія "Одесагаз".

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж торік.

Проїзд:

трамвай і тролейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;

поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Нагадаємо, влітку українців очікують важливі зміни у фінансовій сфері. Очікуються оновлення щодо карткових переказів, відкритого банкінгу та єдиної базової виплати для вразливих категорій населення.

Крім того, у червні в Україні повинні знизитися ціни на деякі продукти. Водночас дорожчатимуть хлібобулочні вироби.