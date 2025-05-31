Коммунальные услуги с 1 июня — что изменится в Киеве, Одессе, Харькове и Львове

Коммунальная платежка. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июня не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги. Стоимость останется такой, как и в прошлом месяце.

Новини.LIVE рассказывают о коммунальных услугах в украинских городах с 1 июня.

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Тарифы на свет

С 1 июня 2025 года тарифы на электроэнергию для населения останутся на прежнем уровне — 4,32 грн за киловатт-час. Кабинет Министров Украины принял решение сохранить действующую цену как минимум до конца октября.

Владельцы двухзонных счетчиков и в дальнейшем смогут пользоваться ночным тарифом: с 23:00 до 07:00 электроэнергия обойдется вдвое дешевле — 2,16 грн за киловатт-час. Такая система дает возможность существенно экономить тем, кто потребляет больше электроэнергии в ночное время.

А льготные условия действуют и для домохозяйств с электроотоплением. Если месячное потребление не превышает 2 000 кВт*ч, тариф составляет 2,64 грн за кВт*ч.

Тарифы на газ

Стоимость газа для бытовых потребителей тоже остается постоянной. "Нафтогаз", как главный поставщик, продолжает действовать по тарифу 7,96 грн за кубометр. Этот уровень цен гарантированно сохранится как минимум до 30 апреля 2026 года.

Ценовую стабильность на рынке газа обеспечивают и остальные поставщики. Несмотря на старт нового расчетного периода, они не вносили изменений в свои тарифы.

В июне стоимость газа для бытовых потребителей в зависимости от компании будет варьироваться от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Водоснабжение

На национальном уровне никакого повышения тарифов на водоснабжение пока не планируется.

Согласно официальной информации, тарифы останутся на том же уровне, что и до полномасштабного вторжения — по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Однако украинцам следует помнить, что в некоторых громадах условия могут отличаться.

Тарифы на коммунальные услуги в Харькове

Вода и водоотведение

Для жителей Харькова тариф на воду остается без изменений. Централизованное водоснабжение стоит 16,032 грн за кубометр, а водоотведение — 8,484 грн за кубометр, что в сумме дает 24,516 грн/м³.

Для других категорий потребителей цена выше — 39 грн/м³ за воду и 18,792 грн/м³ за водоотвод.

А в Высочанской громаде будут повышены тарифы, которые начали действовать с апреля: 52,0 грн/м³ за водоснабжение и 38,56 грн/м³ за водоотведение.

Горячая вода

Тариф на горячую воду в Харькове в июне также не изменится. Его размер колеблется от 80,62 до 93,22 грн за кубометр, в зависимости от поставщика услуг и наличия сушилок в доме.

Газ

Для жителей Харькова цена на газ в июне будет фиксированной — от 7,96 до 7,99 грн/м³.

Электроэнергия

Единый тариф на электроэнергию для всех бытовых потребителей в Харькове сохраняется на уровне 4,32 грн/кВт∙ч без изменений.

Проезд в Харькове

В городе будет продолжать действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Речь идет о метро, травмаи, троллейбусах и автобусах.

Коммунальные услуги во Львове

Электроснабжение

Электроэнергия для населения и в дальнейшем будет стоить 4,32 грн за кВт-ч. Для тех, кто отапливает свои дома электричеством, льготный тариф больше не действует.

Начиная с 1 июня, все потребители будут платить по единому тарифу.

Цены на газ

Цена на газ для жителей Львова остается стабильной. Для большинства потребителей стоимость составляет 7,98 грн за кубометр в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Для клиентов НАК "Нафтогаз" тариф немного ниже — 7,96 грн за кубометр.

Вода

Тариф остается действующим: 17,29 грн/м³ за водоснабжение и 8,59 грн/м³ за водоотведение, что вместе составляет 25,88 грн/м³.

Проезд:

25 грн — наличная оплата у водителя;

15 грн — оплата банковской картой или NFC;

13 грн — оплата через транспортную карту LeoКарт;

6,5 грн — студенческий тариф через LeoКарт.

Тарифы на коммунальные услуги для одесситов

Электроэнергия

В Одессе в июне 2025 года тариф на электроэнергию для населения останется 4,32 грн за кВт-ч.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф будет вдвое ниже — 2,16 грн за кВт-ч.

Бизнес будет платить 686,23 грн за кВт-ч, а предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн за кВт-ч.

Вода

В июне стоимость воды для населения Одессы останется без изменений: 14,93 грн за кубометр централизованного водоснабжения и 14,37 грн за кубометр водоотведения (без НДС).

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в июне останется на том же уровне, что и в мае.

Цена на централизованное водоснабжение для субъектов хозяйствования (лицензиатов в этой сфере) составляет 10,93 грн за 1 м³ (без НДС), а для других потребителей, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС).

На централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Содержание домов:

Bona Vita — 5,67 грн за кв.м;

Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв.м;

Суворовский — 5 грн за кв.м;

Ренессанс — 5.50 грн за кв.м;

Евроформат — 6.20 грн за кв.м;

Сервис Плюс — 6.50 грн за кв.м;

Наш Дом — 5.70 грн за кв.м.

Вывоз мусора:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Газ

Цена на газ для населения в Одессе остается на уровне 7,96 грн за кубометр благодаря действующему мораторию на повышение тарифов.

Плата за доставку газа также не меняется и составляет 1,308 грн за кубометр, которую взимает компания "Одессагаз".

Что же касается бизнеса, то для него ситуация другая. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в прошлом году.

Проезд:

трамвай и троллейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;

поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Напомним, летом украинцев ожидают важные изменения в финансовой сфере. Ожидаются обновления относительно карточных переводов, открытого банкинга и единой базовой выплаты для уязвимых категорий населения.

Кроме того, в июне в Украине должны снизиться цены на некоторые продукты. В то же время будут дорожать хлебобулочные изделия.