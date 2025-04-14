В Укрзалізниці повідомили про зміну руху поїздів між Чопом та Прагою

Люди заходять до потягу. Фото: "Укрзалізниця"/Facebook

Через аварію на чеській залізниці будуть зміни в маршрутах курсування між Прагою та Чопом. Ці зміни стосуються пасажирів, що прямують з/до України в поточну добу поїздами №122/123 Прага — Чоп — Прага чеського перевізника RegioJet.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у понеділок, 14 квітня.

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Зазначається, що 14 квітня цей поїзд курсуватиме лише до/з станції Кошице (Словаччина). Відтак, пасажири, які прямують цим рейсом до України:

мають по станції Кошице пересісти в поїзд №964 Братислава — Чоп, який відправлятиметься з Кошице о 17:46 та прибуватиме в Чоп о 21:41.

пасажири, які далі з Чопа планували пересідати на інші поїзди Укрзалізниці, можуть сісти зі своїм поточним квитком на поїзд №750 Чоп — Київ, який відправиться о 5:20 з Чопа. В поїзді для них будуть заброньовані окремі місця, а на вокзалі — місця очікування.

Скриншот повідомлення УЗ/Facebook

Водночас пасажири, які планували їхати поїздом №123 Чоп — Прага, прямуватимуть також з пересадкою за наступною схемою:

по станції Чоп треба сісти в додатковий дизель-поїзд, який словацька залізниця доєднає до поїзда №965 Чоп — Кошице. Відправлення з Чопа о 21:06, прибуття у Кошице о 22:50.

по станції Кошице пасажири зможуть пересісти у свій поїзд №123 (Чоп) — Кошице — Прага і прямувати далі встановленим маршрутом.

Крім того, в УЗ додатково поінформували, що на відправку зі Львова буде на 1 годину затриманий поїзд "Січеслав" №80/79 Львів — Дніпро через очікування групи дітей з Любляни, чий автобус зламався на кордоні. До кінцевої станції поїзд прибуде за графіком.

Нагадаємо, що нещодавно Укрзалізниця випустила два пасажирські плацкартні вагони.

Крім того, напередодні великодніх свят Укрзалізниця призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756.