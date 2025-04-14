В Укрзализныце сообщили об изменении движения поездов между Чопом и Прагой

Изменено движение поездов между Прагой и Чопом — что известно
Из-за аварии на чешской железной дороге будут изменения в маршрутах курсирования между Прагой и Чопом. Эти изменения касаются пассажиров, следующих из/в Украину в текущие сутки поездами №122/123 Прага — Чоп — Прага чешского перевозчика RegioJet.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в понедельник, 14 апреля.
Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов — детали
Отмечается, что 14 апреля этот поезд будет курсировать только до/с станции Кошице (Словакия). Следовательно, пассажиры, которые следуют этим рейсом в Украину:
- должны по станции Кошице пересесть в поезд №964 Братислава — Чоп, который будет отправляться из Кошице в 17:46 и прибывать в Чоп в 21:41.
- пассажиры, которые дальше из Чопа планировали пересаживаться на другие поезда Укрзализныци, могут сесть со своим текущим билетом на поезд №750 Чоп — Киев, который отправится в 5:20 из Чопа. В поезде для них будут забронированы отдельные места, а на вокзале - места ожидания.
В то же время пассажиры, которые планировали ехать поездом №123 Чоп — Прага, будут следовать также с пересадкой по следующей схеме:
- по станции Чоп надо сесть в дополнительный дизель-поезд, который словацкая железная дорога присоединит к поезду №965 Чоп — Кошице. Отправление из Чопа в 21:06, прибытие в Кошице в 22:50.
- по станции Кошице пассажиры смогут пересесть в свой поезд №123 (Чоп) — Кошице — Прага и следовать дальше установленным маршрутом.
Кроме того, в УЗ дополнительно проинформировали, что на отправку из Львова будет на 1 час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов — Днепр из-за ожидания группы детей из Любляны, чей автобус сломался на границе. К конечной станции поезд прибудет по графику.
Напомним, что недавно Укрзализныця выпустила два пассажирских плацкартных вагона.
Кроме того, накануне пасхальных праздников Укрзализныця назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756.
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