ЗМІ: В ОП відреагували на заклик Федорова провести вибори

Михайло Федоров. Фото ілюстративне: Михайло Федоров/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

В Офісі президента України відреагували на заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори в Україні. Там заявили, що не виступають проти виборчого процесу, однак його проведення під час повномасштабної війни залежить насамперед від безпекової ситуації.

Про це повідомило джерело в Офісі президента у коментарі LIGA.net, інформує Новини.LIVE.

Що заявили в Офісі президента

Співрозмовник видання різко відреагував на пропозицію Федорова провести вибори в Україні.

"Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес — це більше, ніж придумати, як голосувати", — заявив він.

За словами джерела, російські атаки безпілотниками та балістичними ракетами щодня створюють безпекові ризики для проведення повноцінного виборчого процесу.

В ОП наголосили, що організація виборів потребує не лише визначення механізму голосування. Необхідно забезпечити безпеку виборців, військовослужбовців, працівників виборчих комісій та всіх учасників виборчого процесу.

Що передувало

18 серпня Михайло Федоров звернувся до української влади із закликом забезпечити можливість проведення виборів в Україні.

Ексміністр, зокрема, наголосив на необхідності забезпечити право голосу для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також жителів прифронтових територій.

Федоров також заявив, що питання виборів потрібно обговорювати вже зараз, щоб підготувати механізми для їх проведення.

Водночас в Україні тривають акції на підтримку Федорова та з вимогами його повернення на посаду міністра оборони. Зокрема, протести відбувалися у Києві під час повернення Верховної Ради до роботи після канікул.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує залишати державну службу чи переходити у бізнес під час повномасштабної війни. За його словами, після звільнення з посади він отримував різні пропозиції щодо подальшої роботи, однак вважає своїм обов’язком продовжувати працювати у сфері оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, Михайло Федоров раніше заявляв, що його звільнення могло бути пов’язане з реформуванням системи оборонних закупівель. За його словами, зміни у роботі Міністерства оборони могли зачепити інтереси впливових груп, через що на нього та його команду чинили значний тиск.