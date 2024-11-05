Чи підпише Зеленський закон про дрова

Чоловіки ріжуть дрова. Фото: Нікопольська міська рада

Так званий закон про дрова наробив чималого галасу серед українців. Його прийняла Верховна Рада та направила на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський підписувати закон не збирається.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомляє BBC.

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Президент не буде підписувати закон про дрова

Як заявив радник президента України Дмитро Литвин, закон, що змінює покарання за користування лісами, не ступить у дію.

"Президент не буде підписувати цей закон", — наголосив Литвин.

Він також зазначив, що накласти вето на закон президент уже не може, оскільки термін для цього минув.

Що передбачає закон про дрова

10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665. Серед іншого він передбачав посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку дерев.

Ще один пункт цього законопроєкту викликав шквал критики серед українців. Йдеться про впровадження штрафів за зберігання дров без документів.

На фоні того, що українців чи не щодня попереджають про складну зиму, таке нововведення обурило багатьох. Мовляв, це стосується не тільки "чорних" лісорубів, а й звичайних людей, які заготовляють на зиму дрова.

Штрафи для українців за зберігання дров

Прийнятий Радою законопроєкт передбачав, що якщо вартість деревини складає понад 30 тисяч гривень, то людину можуть оштрафувати на суму від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Крім того, дехто навіть міг отримати покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

Якщо вартість деревини оцінили б у понад 90 тисяч гривень, штраф складав би від 170 тисяч до 425 тисяч гривень. В такому випадку людину могли б навіть позбавити волі строком від 5 до 7 років.

Для того, щоб не влетіти в копійку, чи не отримати серйозніше покарання, власникам дров необхідно було б мати документи про те, де та як вони їх придбали. Йдеться про квитанції, чеки, накладні тощо.

Саме відсутність доказів легальності дров могла б стати підставою для штрафу чи більш серйозного покарання.

Нагадаємо, порушники можуть отримати штрафи чи навіть опинитись у в'язниці за завдання значної шкоди лісовим насадженням.

Останнім часом все більше українців використовують дрова для опалення своїх домівок. Однак потрібно знати, як правильно їх обрати.