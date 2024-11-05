Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow СМИ узнали, подпишет ли Зеленский скандальный закон о дровах arrow

СМИ узнали, подпишет ли Зеленский скандальный закон о дровах

5 ноября 2024 22:23
Ольга Антоновская - редактор
Подпишет ли Зеленский закон о дровах
Мужчины режут дрова. Фото: Никопольский городской совет
Ольга Антоновская - редактор

Так называемый закон о дровах вызвал в украинцев много критики. Его приняла Верховная Рада и направила на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский подписывать закон не намерен.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает BBC.

Читайте также:

Президент не будет подписывать закон о дровах

Как заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, закон, изменяющий наказание за пользование лесами, не вступит в силу.

"Президент не будет подписывать этот закон", — подчеркнул Литвин.

Он также отметил, что наложить вето на закон президент уже не может, поскольку срок для этого истек.

Что предусматривает закон о дровах

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665. Среди прочего он предусматривал ужесточение административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев.

Еще один пункт этого законопроекта вызвал шквал критики среди украинцев. Речь идет о введении штрафов за хранение дров без документов.

На фоне того, что украинцев ежедневно предупреждают о сложной зиме, такое нововведение возмутило многих. Мол, это касается не только "черных" лесорубов, но и обычных людей, заготавливающих на зиму дрова.

Штрафы для украинцев за хранение дров

Принятый Радой законопроект предполагал, что если стоимость древесины составляет более 30 тысяч гривен, то человека могут оштрафовать на сумму от 34 тысяч до 51 тысяч гривен. Кроме того, некоторые даже могли получить наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Если бы стоимость древесины оценили более чем в 90 тысяч гривен, штраф составлял бы от 170 тысяч до 425 тысяч гривен. В таком случае человека могли бы даже лишить свободы сроком от 5 до 7 лет.

Для того чтобы не влететь в копейку или не получить более серьезное наказание, владельцам дров необходимо было бы иметь документы о том, где и как они их приобрели. Речь идет о квитанциях, чеках, накладных.

Именно отсутствие доказательств легальности дров могло стать основанием для штрафа или более серьезного наказания.

Напомним, нарушители могут получить штрафы или даже оказаться в тюрьме за нанесение значительного ущерба лесным насаждениям.

В последнее время все больше украинцев используют дрова для отопления своих домов. Однако нужно знать, как правильно выбрать их.

дрова Владимир Зеленский древесина закон законопроект штрафы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 В Харькове мужчина не явился в ТЦК — что решил суд

22:30 Водил машину без водительских прав — на Одесчине судили военного

22:23 СМИ узнали, подпишет ли Зеленский скандальный закон о дровах

Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

21:43 Как создать военный билет онлайн без ТЦК — инструкция

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

21:31 Источник сообщил, что у Карпат одни из наибольших зарплат в УПЛ

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

22:33 В Харькове мужчина не явился в ТЦК — что решил суд

22:30 Водил машину без водительских прав — на Одесчине судили военного

22:23 СМИ узнали, подпишет ли Зеленский скандальный закон о дровах

21:43 Как создать военный билет онлайн без ТЦК — инструкция

21:31 Источник сообщил, что у Карпат одни из наибольших зарплат в УПЛ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали