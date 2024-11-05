Подпишет ли Зеленский закон о дровах

Мужчины режут дрова. Фото: Никопольский городской совет

Так называемый закон о дровах вызвал в украинцев много критики. Его приняла Верховная Рада и направила на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский подписывать закон не намерен.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает BBC.

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Президент не будет подписывать закон о дровах

Как заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, закон, изменяющий наказание за пользование лесами, не вступит в силу.

"Президент не будет подписывать этот закон", — подчеркнул Литвин.

Он также отметил, что наложить вето на закон президент уже не может, поскольку срок для этого истек.

Что предусматривает закон о дровах

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665. Среди прочего он предусматривал ужесточение административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев.

Еще один пункт этого законопроекта вызвал шквал критики среди украинцев. Речь идет о введении штрафов за хранение дров без документов.

На фоне того, что украинцев ежедневно предупреждают о сложной зиме, такое нововведение возмутило многих. Мол, это касается не только "черных" лесорубов, но и обычных людей, заготавливающих на зиму дрова.

Штрафы для украинцев за хранение дров

Принятый Радой законопроект предполагал, что если стоимость древесины составляет более 30 тысяч гривен, то человека могут оштрафовать на сумму от 34 тысяч до 51 тысяч гривен. Кроме того, некоторые даже могли получить наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Если бы стоимость древесины оценили более чем в 90 тысяч гривен, штраф составлял бы от 170 тысяч до 425 тысяч гривен. В таком случае человека могли бы даже лишить свободы сроком от 5 до 7 лет.

Для того чтобы не влететь в копейку или не получить более серьезное наказание, владельцам дров необходимо было бы иметь документы о том, где и как они их приобрели. Речь идет о квитанциях, чеках, накладных.

Именно отсутствие доказательств легальности дров могло стать основанием для штрафа или более серьезного наказания.

Напомним, нарушители могут получить штрафы или даже оказаться в тюрьме за нанесение значительного ущерба лесным насаждениям.

В последнее время все больше украинцев используют дрова для отопления своих домов. Однако нужно знать, как правильно выбрать их.