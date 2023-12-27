Зменшення військової допомоги від США — Данілов розповів, чи є в України план "Б"

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УП

Керівництво України впевнене, що у січні США все ж схвалять новий пакет допомоги для нашої держави. Проте, якщо цього не станеться, то влада має план "Б" — збільшення виробництва власної зброї та співпраця з партнерськими військовими відомствами.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Голос Америки".

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Данілов наголосив, що він більш ніж впевнений, що Україна отримає від США пакет необхідної військової допомоги. За його словами, це про "відповідальність, розуміння та багато процесів, які відбуваються в світі".

Він наголосив, що такі затяжні процеси в Америці якраз і є демократією, адже є певні норми та правила, які потрібно виконувати.

Журналісти також запитали секретаря РНБО про план "Б" у випадку, коли Україна все ж не отримає пакет допомоги від США. За його словами, це збільшення виробництва власної зброї — кулі, снаряди, дрони та спільні проєкти з партнерами.

"Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так приватного, з самого початку війни цей комплекс розпочав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є здобутки, ми не пасемо задніх. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ", — каже Данілов.

Окрім того, він наголосив, що процес створення спільних оборонних підприємств разом з партнерами не стоїть на місці.

"Що стосується створення спільних підприємств, цей процес не стоїть на місці. Навіть зараз, коли ми з вами спілкуємося, в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх вже декілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які конче необхідні на фронті для перемоги", — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес заявив, що винними в провалі літнього контрнаступу ЗСУ є саме західні українські партнери. Через невдачу війна може тривати ще рік.