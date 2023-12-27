Уменьшение военной помощи от США — Данилов рассказал, есть ли у Украины план "Б"
Руководство Украины уверено, что в январе США все же одобрят новый пакет помощи для нашего государства. Однако если этого не произойдет, то власти имеют план "Б" — увеличение производства собственного оружия и сотрудничество с партнерскими военными ведомствами.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью"Голосу Америки".
Получит ли Украина пакет помощи от США
Данилов подчеркнул, что он более чем уверен, что Украина получит от США пакет необходимой военной помощи. По его словам, это об "ответственности, понимании и многих процессах, происходящих в мире".
Он подчеркнул, что такие затяжные процессы в Америке как раз и есть демократия, ведь есть определенные нормы и правила, которые нужно выполнять.
Журналисты также спросили у секретаря СНБО о плане "Б" в случае, когда Украина все же не получит пакет помощи от США. По его словам, это увеличение производства собственного оружия — пули, снаряды, дроны и совместные проекты с партнерами.
"Что касается работы нашего оборонно-промышленного комплекса как государственного, так частного, с самого начала войны этот комплекс начал работать на обороноспособность нашей страны. У нас есть достижения, мы не отстаем. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир", — говорит Данилов.
Кроме того, он подчеркнул, что процесс создания совместных оборонных предприятий вместе с партнерами не стоит на месте.
"Что касается создания совместных предприятий, этот процесс не стоит на месте. Даже сейчас, когда мы с вами общаемся, в тех или иных странах мира происходят процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где происходит совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Годжес заявил, что виновными в провале летнего контрнаступления ВСУ являются именно западные украинские партнеры. Из-за неудачи война может занять еще год.
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