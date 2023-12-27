Уменьшение военной помощи от США — Данилов рассказал, есть ли у Украины план "Б"

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП

Руководство Украины уверено, что в январе США все же одобрят новый пакет помощи для нашего государства. Однако если этого не произойдет, то власти имеют план "Б" — увеличение производства собственного оружия и сотрудничество с партнерскими военными ведомствами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью"Голосу Америки".

Читайте также:

Получит ли Украина пакет помощи от США

Данилов подчеркнул, что он более чем уверен, что Украина получит от США пакет необходимой военной помощи. По его словам, это об "ответственности, понимании и многих процессах, происходящих в мире".

Он подчеркнул, что такие затяжные процессы в Америке как раз и есть демократия, ведь есть определенные нормы и правила, которые нужно выполнять.

Журналисты также спросили у секретаря СНБО о плане "Б" в случае, когда Украина все же не получит пакет помощи от США. По его словам, это увеличение производства собственного оружия — пули, снаряды, дроны и совместные проекты с партнерами.

"Что касается работы нашего оборонно-промышленного комплекса как государственного, так частного, с самого начала войны этот комплекс начал работать на обороноспособность нашей страны. У нас есть достижения, мы не отстаем. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир", — говорит Данилов.

Кроме того, он подчеркнул, что процесс создания совместных оборонных предприятий вместе с партнерами не стоит на месте.

"Что касается создания совместных предприятий, этот процесс не стоит на месте. Даже сейчас, когда мы с вами общаемся, в тех или иных странах мира происходят процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где происходит совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Годжес заявил, что виновными в провале летнего контрнаступления ВСУ являются именно западные украинские партнеры. Из-за неудачи война может занять еще год.