Суд покарав злочинну банду, яка розстріляли сім'ю з Києва у Чернігівській області

Машина, яку спалила банда злочинців. Фото: Офіс генпрокурора України

У травні 2023 року в Чернігівській області розстріляли сім'ю з Києва, яка приїхала купувати авто. Суд покарав усіх трьох учасників банди, що вчинили злочин.

Про це у Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Що відомо про розстріл

Повідомляється, що у травні місяці 2023 року організатор запропонував знайомому з Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі було призначено непрацюючу заправну станцію в Чернігівській області.

Потерпілий приїхав туди з Києва разом з дружиною та малолітнім сином. У свою чергу учасники банди, готуючись до вчинення злочину, замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, а також лопату.

Перебуваючи біля лісопосадки злочинці розстріляли автівку з усією сім'єю та заволоділи їхнім майном. Для приховання скоєного банда закопала тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік, а також підпалила їх транспортний засіб. Вкрадені кошти в розмірі 6 тисяч доларів США злочинці поділили між собою. Однак наступного дня всіх трьох затримали.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів наступного дня після вчинення злочинів всіх учасників банди затримали. На вирок суду вони очікували під вартою", — йдеться у повідомленні.

Що вирішив суд

Членів злочинного угруповання засуджено до довічного ув’язнення із конфіскацією всього майна. Крім того, їм доведеться сплатити родинам загиблих 30 мільйонів гривень як компенсацію за моральну шкоду.

У суді прокурори довели, що колишній військовослужбовець створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли двоє цивільних — чоловік і жінка.

Нагадаємо, що у Львові засудили військовослужбовця, який повідомляв поліції про фейкові замінування деяких закладів та будівель у місті. Зокрема, його позбавили волі.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік фотографував військові частини та об'єкти критичної інфраструктури, таким чином коригуючи ворожі ракетні удари. Тепер він перебуватиме за ґратами 15 років.