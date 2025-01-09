Суд наказал преступную банду, которая расстреляли семью из Киева в Черниговской области

Машина, которую сожгла банда преступников. Фото: Офис генпрокурора Украины

В мае 2023 года в Черниговской области расстреляли семью из Киева, которая приехала покупать авто. Суд наказал всех трех участников банды, совершивших преступление.

Об этом в Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

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Что известно о расстреле

Сообщается, что в мае 2023 года организатор предложил знакомому из Киева купить у него машину. Местом встречи было назначено неработающую заправочную станцию в Черниговской области.

Потерпевший приехал туда из Киева вместе с женой и малолетним сыном. В свою очередь участники банды, готовясь к совершению преступления, заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боевыми припасами, а также лопату.

Находясь возле лесопосадки преступники расстреляли машину со всей семьей и завладели их имуществом. Для сокрытия содеянного банда закопала тела супругов и их 4-летнего сына неподалеку, а также подожгла их транспортное средство. Похищенные средства в размере 6 тысяч долларов США преступники поделили между собой. Однако на следующий день всех троих задержали.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов на следующий день после совершения преступлений всех участников банды задержали. Приговор суда они ожидали под стражей", — говорится в сообщении.

Что решил суд

Члены преступной группировки приговорены к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. Кроме того, им придется заплатить семьям погибших 30 миллионов гривен в качестве компенсации за моральный ущерб.

В суде прокуроры доказали, что бывший военнослужащий создал организованную преступную группу, в состав которой вошли двое гражданских — мужчина и женщина.

Напомним, что во Львове осудили военнослужащего, который сообщал полиции о фейковых заминированиях некоторых заведений и зданий в городе. В частности, его лишили свободы.

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