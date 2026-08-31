Погода 1 вересня: які області накриють дощі та грози

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується тепла погода, однак у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози. За прогнозом Укргідрометцентру, опади можливі на заході, півночі, а вдень також у Вінницькій та Черкаській областях. За даними Meteoprog, найтепліше буде на півдні — до +32 °С.

Про це повідомляє Meteoprog та Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 1 вересня в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних і північних областях, а вдень також у Вінницькій та Черкаській областях прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території країни буде без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Прогноз погоди на 1 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, на сході країни — +9...+14 °С. Вдень температура підніметься до +23...+28 °С.

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Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, 1 вересня погода в Україні буде теплою, але нестійкою у західних, північних і частині центральних областей.

На заході очікуються короткочасні дощі та подекуди грози. У Львівській області вдень буде +21...+24 °С, на Закарпатті — до +27 °С.

Прогноз погоди на 1 вересня. Фото: Meteoprog

На півночі також можливі опади. У Київській області температура вдень становитиме +25...+27 °С, у Чернігівській — до +27 °С, у Сумській — до +28 °С.

У центральних областях дощі та грози прогнозують на Вінниччині та Черкащині. На Кіровоградщині повітря прогріється до +30 °С, на Полтавщині — до +29 °С. На сході переважатиме суха погода. Температура вдень становитиме +26...+30 °С.

Найтепліше буде на півдні України. В Одеській області очікується до +30 °С, у Миколаївській та Запорізькій — до +31 °С, а на Херсонщині та в Криму — до +32 °С. Вітер буде переважно південно-західний, 3–10 м/с залежно від регіону.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. Теплий період може тривати значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.

Новини.LIVE також писали, що восени в Україні очікуються різкі зміни погоди — від сухих і теплих періодів до похолодань та опадів. Серед можливих явищ метеорологи прогнозують густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Також не виключають тривалих посушливих періодів і дефіциту вологи в ґрунті.