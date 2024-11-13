Витік даних Пентагону — Джек Тейшейра отримав 15 років в'язниці

Нацгвардієць США Джек Тейшейра. Фото: Instagram

Колишній нацгвардієць США Джейк Тейшейра отримав 15 років в'язниці за злив секретних документів Пентагону щодо контрнаступу Збройних сил та описами планів допомоги українській армії. Його дії поставили під загрозу національну безпеку Америки.

Про це повідомляє Associated Press.

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Вирок для Джека Тейшейри

Видання повідомило, що у березні 2024 року Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону відповідно до Закону про шпигунство. Перебуваючи у судовій залі, він не виявив багато емоцій, але сказав, що шкодує про скоєне.

"Я шкодую про всі прикрощі, які я заподіяв. Я розумію, що вся відповідальність і наслідки лягають лише на мої плечі, і приймаю все, що це принесе", — заявив обвинувачений.

Водночас в.о. прокурора штату Массачусетс Джош Леві заявив, що "Тейшейра заплатив дуже високу ціну за закони, які порушив, та за неймовірну шкоду, яку заподіяв". Він наголосив, що цей вирок слугує потужним сигналом для людей, які мають допуски до секретних даних і той, хто загрожуватиме національній безпеці країни, "зіткнеться з дуже серйозними наслідками".

Крім того, спеціальна агентка Бостонського відділу Федерального бюро розслідувань Джоді Коен заявила, що Тейшейра "був одним із найбільш плідних розповсюджувачів секретної інформації в історії Америки".

"Цей колишній військовослужбовець Національної гвардії грубо зрадив нашу країну і присягу, яку він дав, щоб зберегти її таємниці, щоб потішити своє его і справити враження на своїх друзів", — сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року у мережу "злили" засекречені документи США та НАТО про наступ ЗСУ.

Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та хибну інформацію. У будь-якому разі, навіть правдиві дані більше не були актуальні.

Незадовго після цього у США затримали підозрюваного 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служив у гвардії Військово-повітряних сил США. Його змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема і в ігровому сервісі Steam.

Раніше повідомлялось, що йому загрожує 15 років ув'язнення.