Утечка данных Пентагона — Джек Тейшейра получил 15 лет тюрьмы

Нацгвардеец США Джек Тейшейра. Фото: Instagram

Бывший нацгвардеец США Джейк Тейшейра получил 15 лет тюрьмы за слив секретных документов Пентагона по контрнаступлению Вооруженных сил и описаниями планов помощи украинской армии. Его действия поставили под угрозу национальную безопасность Америки.

Об этом сообщает Associated Press.

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Приговор для Джека Тейшейры

Издание сообщило, что в марте 2024 года Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже. Находясь в зале суда, он не обнаружил много эмоций, но сказал, что сожалеет о содеянном.

"Я сожалею о всех неприятностях, которые я причинил. Я понимаю, что вся ответственность и последствия ложатся только на мои плечи, и принимаю все, что это принесет", — заявил обвиняемый.

В то же время, и.о. прокурора штата Массачусетс Джош Леви заявил, что "Тейшейра заплатил очень высокую цену за нарушившие законы и за невероятный ущерб, который причинил". Он подчеркнул, что этот приговор служит мощным сигналом для людей, имеющих допуски к секретным данным и угрожающим национальной безопасности страны, "столкнется с очень серьезными последствиями".

Кроме того, специальная агентка Бостонского отдела Федерального бюро расследований Джоди Коэн заявила, что Тейшейра "был одним из самых плодотворных распространителей секретной информации в истории Америки".

"Этот бывший военнослужащий Национальной гвардии грубо предал нашу страну и присягу, которую он дал, чтобы сохранить ее тайны, чтобы утешить свое эго и произвести впечатление на своих друзей", — сказала она.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году в сеть "слили" засекреченные документы США и НАТО о наступлении ВСУ.

Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае даже правдивые данные больше не были актуальны.

Незадолго после этого в США задержали подозреваемого 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служил в гвардии военно-воздушных сил США. Его смогли вычислить благодаря его аккаунтам в интернете, в том числе и в игровом сервисе Steam.

Ранее сообщалось, что ему грозит 15 лет заключения.