"Злиття" документів Пентагону — у США покарали 15 причетних офіцерів

Будівля Пентагону — міністерства оборони США. Фото: Andy Dunaway/US Air Force/dpa/picture alliance

Одного з офіцерів Національної гвардії США звинувачують у зберіганні та розсекреченні інформації Пентагону про війну в Україні. Разом з ним покарали ще 15 військових, тому що не змогли передбачити дії та зупинити свого колегу.

Про це повідомляє BBC.

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Витік документів Пентагону

За даними звіту Повітряних сил США, нацгвардійці знали про майбутні плани та "розвідувальну діяльність" офіцера, однак не доклали зусиль, щоб зупинити його. Також там зазначається, що разом з тим жоден з офіцерів достеменно не знав про всі дії Джека Тейшейра у соцмережах.

Раніше, як повідомив керівник підрозділу, у якому служив офіцер, вже були чотири випадки його "сумнівної діяльності", яка пов'язана з доступом до секретних матеріалів. Дехто з його колег вже знали про ці випадки, проте не доклали про них керівництву, оскільки мали побоювання, що працівники спецслужб "надмірно відреагують".

Разом з тим, покарали 15 офіцерів від штаб-сержанта до полковника. Повідомляється, що чоловіки покарані різним чином.

Джек Тейшейра. Фото: New York Times

Розсекречені документи

Ще навесні цього року, у мережі поширили інформацію, про витік документів Пентагону. Зазначається, що у них йшлося про плани США та НАТО про допомогу українській армії перед контрнаступом.

"7 квітня журналісти New York Times повідомили про нову партію секретних документів, які нібито розкривають таємниці американської безпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю. Масштаб витоку разом із конфіденційністю самих документів може завдати значної шкоди", — вказали у виданні.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки від початку повномасштабної війни інвестували в Україну 27 мільярдів доларів. Ці гроші спрямовані на системи протиповітряної оборони, боєприпаси та тактичні транспортні засоби.

Додамо, наразі Пентагон не може виробляти зброю достатньо швидко, щоб задовольнити світовий попит, зокрема через війни в Україні та Ізраїлі. Окрім того, промисловість Китаю "значно перевищує потенціал лише Сполучених Штатів".