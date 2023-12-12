"Слитие" документов Пентагона — в США наказали 15 причастных офицеров

Здание Пентагона — министерства обороны США. Фото: Andy Dunaway/US Air Force/dpa/рис.

Один из офицеров Национальной гвардии США обвиняется в хранении и рассекречивании информации Пентагона о войне в Украине. Вместе с ним наказали еще 15 военных, потому что они не смогли предусмотреть действия и остановить своего коллегу.

Об этом сообщает BBC.

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Утечка документов Пентагона

По данным отчета Воздушных сил США, нацгвардейцы знали о будущих планах и "разведывательной деятельности" офицера, однако не приложили усилия, чтобы остановить его. Также там отмечается, что вместе с тем ни один из офицеров точно не знал о всех действиях Джека Тейшейра в соцсетях.

Ранее, как сообщил руководитель подразделения, в котором служил офицер, уже было четыре случая его "сомнительной деятельности", которая связана с доступом к секретным материалам. Некоторые из его коллег уже знали об этих случаях, однако не доложили о них руководству, поскольку опасались, что работники спецслужб "чрезмерно отреагируют".

Вместе с тем наказали 15 офицеров от штаб-сержанта до полковника. Сообщается, что мужчины наказаны разным образом.

Джек Тейшейра. Фото: New York Times

Рассекреченные документы

Еще весной этого года в сети распространили информацию об утечке документов Пентагона. Отмечается, что речь шла о планах США и НАТО о помощи украинской армии перед контрнаступлением.

"7 апреля журналисты New York Times сообщили о новой партии секретных документов, которые якобы раскрывают тайны американской безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая. Масштаб утечки вместе с конфиденциальностью самих документов может нанести значительный ущерб", — указали в издании.

Напомним, Соединенные штаты Америки с начала полномасштабной войны инвестировали в Украину 27 миллиардов долларов. Эти деньги ориентированы на системы противовоздушной обороны, боеприпасы и тактические транспортные средства.

Добавим, Пентагон не может производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за войны в Украине и Израиле. Кроме того, промышленность Китая значительно превышает потенциал только Соединенных Штатов.