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Зламався холодильник через перепад напруги — що вирішив суд

19 грудня 2024 01:47
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чоловік виграв суд у Чернівціоблегерно через зламаний холодильник
Суддя ухвалив рішення. Ілюстративне фото: Корреспондент.net
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У мешканця Мамаївської громади через перепад напруги зламався холодильник. Чоловік подав до суду на "Чернівціобленерго" та виграв справу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці минулого року в селі Біла стався різкий перепад напруги в електромережі, через що у низки місцевих жителів вийшла з ладу побутова техніка. Постраждалі звернулися до обленерго з письмовою заявою про відшкодування збитків, однак отримали офіційну відмову.

Улітку 2024 року один із мешканців села вирішив відстояти свої права в суді й подав позов проти компанії "Чернівціобленерго". Він вимагав компенсацію за ремонт зламаного холодильника, додавши накладну на суму 1850 гривень. Крім того, позивач заявив про необхідність відшкодування витрат на ремонт інших пошкоджених пристроїв, серед яких домашній кінотеатр, роутер, водяний насос, кавова машина, діодний світильник і лампа.

Рішення суду

У результаті суд ухвалив рішення на користь позивача, зобов’язавши компанію "Чернівціобленерго" компенсувати витрати на ремонт холодильника в розмірі 1 850 гривень. Окрім цього, суд постановив виплатити чоловікові 5 000 гривень у якості моральної компенсації за завдані незручності.

Ключову роль у перемозі відіграли докази, надані позивачем. Чоловік представив відеозапис, знятий на телефон, де він за допомогою індикатора зафіксував перевищений рівень напруги. Додатково на судовому засіданні виступив староста села, який підтвердив, що значна частина місцевих жителів, підключених до цього ж трансформатора, також зазнала пошкодження побутової техніки через стрибок напруги.

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