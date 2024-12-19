Мужчина выиграл суд в Черновцыоблегерно из-за сломанного холодильника

Судья принял решение. Иллюстративное фото: Корреспондент.net

У жителя Мамаевской общины из-за перепада напряжения сломался холодильник. Мужчина подал в суд на "Черновцыоблэнерго" и выиграл дело.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в конце прошлого года в селе Белая произошел резкий перепад напряжения в электросети, из-за чего у ряда местных жителей вышла из строя бытовая техника. Пострадавшие обратились в облэнерго с письменным заявлением о возмещении ущерба, однако получили официальный отказ.

Летом 2024 года один из жителей села решил отстоять свои права в суде и подал иск против компании "Черновцыоблэнерго". Он потребовал компенсацию за ремонт сломанного холодильника, добавив накладную на сумму 1850 гривен. Кроме того, истец заявил о необходимости возмещения затрат на ремонт других поврежденных устройств, среди которых домашний кинотеатр, роутер, водяной насос, кофемашина, диодный светильник и лампа.

Решение суда

В результате суд принял решение в пользу истца, обязав компанию "Черновцыоблэнерго" компенсировать расходы по ремонту холодильника в размере 1 850 гривен. Кроме этого, суд постановил выплатить мужчине 5 000 гривен в качестве моральной компенсации за причиненные неудобства.

Ключевую роль в победе сыграли доказательства, предоставленные истцом. Мужчина представил видеозапись, снятую на телефон, где он с помощью индикатора зафиксировал превышенный уровень напряжения. Дополнительно на судебном заседании выступил староста села, подтвердивший, что значительная часть местных жителей, подключенных к этому же трансформатору, также получила повреждение бытовой техники из-за скачка напряжения.

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