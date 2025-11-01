Зеленський розкрив деталі програми Зимової підтримки для українців

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада, провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним. Ключовою темою була програма "Зимової підтримки".

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Зимова підтримка" для українців

Зеленський доручив Кабміну сформувати та презентувати пакет програм допомоги українцям цієї зими — "Зимову підтримку". До нього входитиме пряма фінансова допомога, як і минулого року. Крім того, будуть окремі асигнування для вразливих соціальних груп.

Нарада, яку провів Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер доручив також пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки — "УЗ-3000". За його словами, кожен зможе обрати собі залізничні маршрути на 3 тисячі кілометрів у межах України абсолютно безкоштовно.

"Розширюємо й медичні програми, зокрема проєкт чекапів, який готує МОЗ і завдяки якому дорослі люди зможуть приділити більше уваги своєму здоровʼю. Плануємо запуск у січні", — зазначив Зеленський.

Зеленський, Свириденко та Улютін. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, обовʼязково збережуть на зиму фіксовану ціну на газ та електрику для побутових споживачів. Жодних підвищень не буде.

Зеленський додав, що Свириденко представить усі деталі пакета до 15 листопада.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 1 листопада Зеленський розповів про масштабний пакет "Зимової підтримки" для громадян України.

А можливість безкоштовної подорожі потягом на 3 тисячі кілометрів буде дійсною виключно на внутрішніх рейсах.