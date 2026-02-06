Відео
Головна Новини дня Відкриття Олімпіади-2026 — онлайн з Італії

Відкриття Олімпіади-2026 — онлайн з Італії

Дата публікації: 6 лютого 2026 17:10
Зимова Олімпіада 2026 у Мілані — де та коли дивитися церемонію відкриття
Символ Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

У четвер, 6 лютого, Італія приймає світову спортивну спільноту на XXV зимових Олімпійських іграх. Двотижневу боротьбу за 116 комплектів нагород офіційно відкриє яскрава церемонія на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

Де та коли дивитися відкриття Олімпіади — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Зимова Олімпіада 2026

Цього року Ігри відбуваються одразу у двох містах — Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, що робить їх першими в історії зимовими Олімпійськими іграми, офіційно розподіленими між двома локаціями. На аренах змагатимуться понад 2800 спортсменів із 93 країн у 16 дисциплінах.

Церемонія відкриття пройде на стадіоні "Сан-Сіро", який відомий як домашня арена футбольних клубів "Мілан" та "Інтер". Цей об’єкт не буде приймати спортивних змагань, він слугуватиме виключно платформою для шоу. Початок трансляції — о 21:00 за київським часом.

Де дивитися трансляцію

В Україні офіційним транслятором Олімпіади став канал "Суспільне Спорт". Подивитися церемонію відкриття та змагання можна буде на регіональних телеканалах Суспільного, на сайті "Суспільне Спорт", а також за коментарями ведучих Віталія Волочая та Катерини Яковленко. Додатково Ігри висвітлюватиме Радіо Промінь із подкастами та тематичними програмами, загалом понад 125 годин ефіру.

Для шанувальників спорту доступні трансляції й на платформі MEGOGO у межах співпраці з Warner Bros. Discovery, включно з українською аудіодоріжкою на каналах Eurosport та всім хокейним турніром. Завдяки цьому українські вболівальники зможуть не пропустити жодного важливого моменту XXV зимової Олімпіади.

Команда Новини.LIVE запустила спеціальний розділ "Олімпіада" — з новинами, розкладом, результатами та історіями українських спортсменів. Стежте за Зимовими Олімпійськими іграми-2026 разом із нами!

Нагадаємо, що бюджет Зимових Олімпійських ігор-2026 оцінюють щонайменше в 3,5 млрд євро.

А також учасники ОІ-2026 зароблять солідні призові — відомо, скільки отримають володарі медалей усіх достоїнств.

Італія спорт Олімпійські ігри онлайн трансляція Олімпійські ігри-2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
