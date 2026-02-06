Зимняя Олимпиада 2026 в Милане - где и когда смотреть церемонию открытия

Символ Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

В четверг, 6 февраля, Италия принимает мировое спортивное сообщество на XXV зимних Олимпийских играх. Двухнедельную борьбу за 116 комплектов наград официально откроет яркая церемония на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Где и когда смотреть открытие Олимпиады — читайте в материале Новини.LIVE.

Зимняя Олимпиада 2026 года

В этом году Игры проходят сразу в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо, что делает их первыми в истории зимними Олимпийскими играми, официально распределенными между двумя локациями. На аренах будут соревноваться более 2800 спортсменов из 93 стран в 16 дисциплинах.

Церемония открытия пройдет на стадионе "Сан-Сиро", который известен как домашняя арена футбольных клубов "Милан" и "Интер". Этот объект не будет принимать спортивных соревнований, он будет служить исключительно платформой для шоу. Начало трансляции — в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть трансляцию

В Украине официальным транслятором Олимпиады стал канал "Суспільне Спорт". Посмотреть церемонию открытия и соревнования можно будет на региональных телеканалах Общественного, на сайте "Суспільне Спорт", а также по комментариям ведущих Виталия Волочая и Екатерины Яковленко. Дополнительно Игры будет освещать Радио Проминь с подкастами и тематическими программами, всего более 125 часов эфира.

Для поклонников спорта доступны трансляции и на платформе MEGOGO в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery, включая украинскую аудиодорожку на каналах Eurosport и весь хоккейный турнир. Благодаря этому украинские болельщики смогут не пропустить ни одного важного момента XXV зимней Олимпиады.

Команда Новини.LIVE запустила специальный раздел "Олимпиада" — с новостями, расписанием, результатами и историями украинских спортсменов. Следите за Зимними Олимпийскими играми-2026 вместе с нами!

Напомним, что бюджет Зимних Олимпийских игр-2026 оценивают минимум в 3,5 млрд евро.

А также участники ОИ-2026 заработают солидные призовые — известно, сколько получат обладатели медалей всех достоинств.