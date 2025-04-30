Обстріл Дніпра 29 квітня — пошкоджено будинки, є загиблий та постраждалий

Наслідки атаки РФ по Дніпру. Фото: Борис Філатов / Telegram

В ніч з 29 проти 30 квітня російські окупанти атакували Дніпро дронами, внаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалий та загиблий.

Про це у Telegram повідомив мер міста Борис Філатов.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Дніпра з 29 проти 30 квітня

"Після чергової масованої атаки нині маємо щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову", — йдеться у повідомленні.

Філатов поінформував, що комунальні служби вже працюють. Крім того, влада на постійному зв'язку з рятувальниками та поліцією.

Комунальники на місці атаки РФ по Дніпру. Фото: Борис Філатов / Telegram

"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме. На жаль, є й один загиблий. Співчуття рідним", — додав мер Дніпра.

Нагадаємо, що окрім Дніпра, ввечері, 29 квітня, під атакою дронів опинився Харків. В місті лунала серія потужних вибухів.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ по Харкову, в місті зафіксовано багато пошкоджень, а кількість постраждалих зросла до 39 осіб.