Обстріл Дніпра 29 квітня — пошкоджено будинки, є загиблий та постраждалий

З'явились фото наслідків атаки РФ по Дніпру — що відомо
В ніч з 29 проти 30 квітня російські окупанти атакували Дніпро дронами, внаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалий та загиблий.
Про це у Telegram повідомив мер міста Борис Філатов.
Обстріл Дніпра з 29 проти 30 квітня
"Після чергової масованої атаки нині маємо щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову", — йдеться у повідомленні.
Філатов поінформував, що комунальні служби вже працюють. Крім того, влада на постійному зв'язку з рятувальниками та поліцією.
"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме. На жаль, є й один загиблий. Співчуття рідним", — додав мер Дніпра.
Нагадаємо, що окрім Дніпра, ввечері, 29 квітня, під атакою дронів опинився Харків. В місті лунала серія потужних вибухів.
Також ми писали, що внаслідок атаки РФ по Харкову, в місті зафіксовано багато пошкоджень, а кількість постраждалих зросла до 39 осіб.
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