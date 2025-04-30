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Появились фото последствий атаки РФ по Днепру — что известно

30 апреля 2025 01:55
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Днепра 29 апреля — повреждены дома, есть погибший и пострадавший
Последствия атаки РФ по Днепру. Фото: Борис Филатов / Telegram
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь с 29 на 30 апреля российские оккупанты атаковали Днепр дронами, в результате атаки повреждены дома, есть пострадавший и погибший. 

Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

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"После очередной массированной атаки сейчас имеем по меньшей мере пять изуродованных частных домов. В течение ночи дальше будем обследовать прилегающую к местам ударов застройку", — говорится в сообщении.

Филатов проинформировал, что коммунальные службы уже работают. Кроме того, власти на постоянной связи со спасателями и полицией.

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Коммунальщики на месте атаки РФ по Днепру. Фото: Борис Филатов / Telegram

"Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти. К сожалению, есть и один погибший. Соболезнования родным", — добавил мэр Днепра.

Напомним, что кроме Днепра, вечером, 29 апреля, под атакой дронов оказался Харьков. В городе раздавалась серия мощных взрывов.

Также мы писали, что в результате атаки РФ по Харькову, в городе зафиксировано много повреждений, а количество пострадавших возросло до 39 человек.

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