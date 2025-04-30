Обстрел Днепра 29 апреля — повреждены дома, есть погибший и пострадавший

Появились фото последствий атаки РФ по Днепру — что известно
В ночь с 29 на 30 апреля российские оккупанты атаковали Днепр дронами, в результате атаки повреждены дома, есть пострадавший и погибший.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.
Обстрел Днепра с 29 на 30 апреля
"После очередной массированной атаки сейчас имеем по меньшей мере пять изуродованных частных домов. В течение ночи дальше будем обследовать прилегающую к местам ударов застройку", — говорится в сообщении.
Филатов проинформировал, что коммунальные службы уже работают. Кроме того, власти на постоянной связи со спасателями и полицией.
"Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти. К сожалению, есть и один погибший. Соболезнования родным", — добавил мэр Днепра.
Напомним, что кроме Днепра, вечером, 29 апреля, под атакой дронов оказался Харьков. В городе раздавалась серия мощных взрывов.
Также мы писали, что в результате атаки РФ по Харькову, в городе зафиксировано много повреждений, а количество пострадавших возросло до 39 человек.
Читайте Новини.LIVE!