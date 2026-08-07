Жорін: восени РФ зосередиться на Костянтинівці, Слов'янську та Краматорську

Максим Жорін. Фото: УНІАН

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Заступник третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що восени Росія може посилити наступ у Донецькій області. Ворог, ймовірно, зосередиться на напрямках Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська.

Про це Жорін сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Де РФ може найбільше посилити наступ восени

За словами Жоріна, саме на напрямку Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська армія РФ ставить перед собою завдання просуватися будь-якою ціною.

"Це напрямок Константинівки, Слов'янська, Краматорська, де ворог собі досі ставить задачу будь-якою ціною намагатися просуватися. Я думаю, що і концентрувати свої підрозділи, і в першу чергу, пріоритет — поповнення і особовим складом, і бойовим забезпеченням — буде саме на цих ділянках", — заявив військовий.

Окрім того, Жорін не виключив складної ситуації на Лимансько-Куп'янському напрямку. Проте він впевнений, що головним і найскладнішим в найближчий час буде саме напрямок Костянтинівка — Слов'янськ — Краматорськ.

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю військовий заявив, що Росія вже незабаром почне поглиблювати методи прихованої та обмеженої мобілізації. За його словами, це буде робитися через поліцію та репресії.

Також Жорін сказав, що Україна не повинна змагатися з Росію за кількістю військових у разі, якщо в РФ буде посилення мобілізації '. За його словами, Україна має робити акцент на технологіях та підвищенні ефективності знищенні ворога.