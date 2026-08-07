Жорін: Україна не має змагатися з Росією за кількістю військових

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна не повинна намагатися конкурувати з Росією за кількістю військових у разі посилення мобілізації у РФ. Відповідь України на збільшення ресурсів противника має бути асиметричною та технологічною. Основний акцент необхідно робити на технологіях і підвищенні ефективності знищення ворога.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

Жорін про мобілізацію у Росії та кількість військових

Максим Жорін пояснив, що у разі збільшення російських ресурсів, зокрема людських, Україна не має намагатися наздогнати противника за чисельністю військових. За його словами, протистояти зростанню ресурсів противника потрібно насамперед технологічними рішеннями.

"Немає жодного сенсу намагатись грати в перегони по кількості особового складу. Це неприйнятно, недоречно і це алогічно. Виключно технологічні рішення, виключно технологічна війна мають бути нашою відповіддю на будь-яке зростання ресурсів противника", — наголосив Жорін.

За словами заступника командира 3-го армійського корпусу, українська відповідь на будь-яке збільшення ресурсів Росії має бути виключно асиметричною.

Основний акцент, як зазначив Жорін, необхідно робити на технологіях та підвищенні ефективності знищення ворога.

Новини.LIVE інформували, що Росія найближчим часом може посилити приховану мобілізацію, оскільки набір контрактників уже не забезпечує необхідної кількості людей. За словами Максима Жоріна, до поповнення війська можуть залучати поліцію та інші правоохоронні органи, використовуючи затримання і репресії. Водночас російська влада, ймовірно, намагатиметься відкладати масштабнішу мобілізацію через її непопулярність серед населення.

Новини.LIVE також писали, що Росія планує до кінця 2026 року мобілізувати 11,6 тисячі чоловіків із тимчасово окупованих територій України. Представниця омбудсмена Ольга Алтуніна закликала українців, особливо чоловіків призовного віку, не їздити на ТОТ навіть для оформлення документів чи вирішення майнових питань.