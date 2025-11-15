Жорін розкритикував експертів за прогнозування кінця війни

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін розкритикував так званих "військових експертів", які публічно дають прогнози щодо термінів завершення повномасштабної війни в Україні. Він вважає це неправильним та не дуже адекватним.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у суботу, 15 листопада.

Жорін про "експертів", які прогнозують закінчення війни

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін різко висловився про "військових експертів", які дають прогнози щодо того, коли завершиться війна в Україні.

Жорін зазначив, що сам старається не давати такі прогнози, адже вважає це неправильним. Однак він зауважив, що нині в Україні з'явилося багато так званих "військових експертів", які постійно дають якісь прогнози щодо війни.

"Стараюсь не давати прогнози щодо термінів закінчення війни, бо вважаю це неправильним та не дуже адекватним. Але в Україні, на жаль, розвелось надто багато військових експертів. Які не є військовими, не брали участі в реальних бойових діях — проте вважають за потрібне розповідати, кому й скільки воювати, і хто як готовий до цього.

Єдиний варіант, щоб наша країна могла триматись — звісно, це технології, підготовка та загальна мілітаризація суспільства. Але досить цинічно, коли про терміни війни, спроможність армії, постійно говорять різні "експерти" чи політики, які самі до війська щось не поспішають приєднуватись", — зазначив Жорін.

Скриншот повідомлення Жоріна/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Жорін відповів, чи є зараз в Україні потреба у мобілізації жінок.

Раніше Максим Жорін зробив важливу заяву щодо виконання плану мобілізації в Україні.