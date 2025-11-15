Жорин раскритиковал экспертов за прогнозирование конца войны

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин раскритиковал так называемых "военных экспертов", которые публично дают прогнозы относительно сроков завершения полномасштабной войны в Украине. Он считает это неправильным и не очень адекватным.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в субботу, 15 ноября.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин резко высказался о "военных экспертах", которые дают прогнозы относительно того, когда завершится война в Украине.

Жорин отметил, что сам старается не давать такие прогнозы, ведь считает это неправильным. Однако он отметил, что сейчас в Украине появилось много так называемых "военных экспертов", которые постоянно дают какие-то прогнозы относительно войны.

"Стараюсь не давать прогнозы относительно сроков окончания войны, потому что считаю это неправильным и не очень адекватным. Но в Украине, к сожалению, развелось слишком много военных экспертов. Которые не являются военными, не участвовали в реальных боевых действиях — однако считают нужным рассказывать, кому и сколько воевать, и кто как готов к этому.

Единственный вариант, чтобы наша страна могла держаться — конечно, это технологии, подготовка и общая милитаризация общества. Но довольно цинично, когда о сроках войны, способности армии, постоянно говорят разные "эксперты" или политики, которые сами в армию что-то не спешат присоединяться", — отметил Жорин.

Напомним, что недавно Жорин ответил, есть ли сейчас в Украине потребность в мобилизации женщин.

Ранее Максим Жорин сделал важное заявление о выполнении плана мобилизации в Украине.