Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жорин раскритиковал экспертов, которые прогнозируют конец войны

Жорин раскритиковал экспертов, которые прогнозируют конец войны

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 23:04
обновлено: 23:04
Жорин раскритиковал экспертов за прогнозирование конца войны
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин раскритиковал так называемых "военных экспертов", которые публично дают прогнозы относительно сроков завершения полномасштабной войны в Украине. Он считает это неправильным и не очень адекватным.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в субботу, 15 ноября.

Реклама
Читайте также:

Жорин об "экспертах", которые прогнозируют окончание войны

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин резко высказался о "военных экспертах", которые дают прогнозы относительно того, когда завершится война в Украине.

Жорин отметил, что сам старается не давать такие прогнозы, ведь считает это неправильным. Однако он отметил, что сейчас в Украине появилось много так называемых "военных экспертов", которые постоянно дают какие-то прогнозы относительно войны.

"Стараюсь не давать прогнозы относительно сроков окончания войны, потому что считаю это неправильным и не очень адекватным. Но в Украине, к сожалению, развелось слишком много военных экспертов. Которые не являются военными, не участвовали в реальных боевых действиях — однако считают нужным рассказывать, кому и сколько воевать, и кто как готов к этому.

Единственный вариант, чтобы наша страна могла держаться — конечно, это технологии, подготовка и общая милитаризация общества. Но довольно цинично, когда о сроках войны, способности армии, постоянно говорят разные "эксперты" или политики, которые сами в армию что-то не спешат присоединяться", — отметил Жорин.

Жорін
Скриншот сообщения Жорина/Telegram

Напомним, что недавно Жорин ответил, есть ли сейчас в Украине потребность в мобилизации женщин.

Ранее Максим Жорин сделал важное заявление о выполнении плана мобилизации в Украине.

ВСУ перемирие война в Украине Россия Максим Жорин украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации