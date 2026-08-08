Жорін назвав першочергові завдання для нового головкома

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жоріна. Фото: ТГ-канал Максима Жоріна

Олександр Шорохов Редактор

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що новий головком має негайно зламати застарілі підходи до навчання людей, яких мобілізують до лав Збройних сил. Наявна система тренувальних баз потребує глибокого внутрішнього аудиту та перегляду програм із урахуванням реальних подій на передовій. Це дозволить суттєво підняти бойові спроможності підрозділів та зберегти життя бойців.

Таку думку Максим Жоріна висловив журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Кардинальна реформа навчальних центрів

За словами Жоріна, поточний рівень вишколу майбутніх бійців на полігонах вимагає серйозного втручання та рішучих кроків від оновленого армійського командування.

"В першу чергу треба змінити філософію підготовки людей до війська. і я думаю, що Драпатий це розуміє, бо свого часу він приділяв цьому увагу. Має повністю змінитись підхід в навчальних центрах, підхід до підготовки, і це є надзвичайно важливо. Також дуже важливим є справедливе забезпечення підрозділів", — заявив Максим Жорін.

Окрім реформи навчання на полігонах, армія гостро потребує впровадження зрозумілих правил забезпечення зброєю та технікою різних бригад на фронті.

Жорін радить новому командуванню провести детальний розбір усіх успішних та провальних дій підрозділів за останній період, щоб розповсюдити вдалі тактичні рішення на інші ділянки фронту та водночас застрахує від повторення аналогічних помилок у майбутньому.

Як писали Новини.LIVE раніше, Максим Жорін вважає. що восени війська РФ зосередяться на спробі захопити Костянтиновку, Слов'янськ та Краматорськ. Крім того, Жорін не виключив складної ситуації на Лимансько-Куп'янському напрямку.

Також Новини.LIVE повідомляли про інші заяви Жоріна. Він наголосив, що російський Калінінград може стати однією з потенційних цілей для атак безпілотників. На його думку, удари по стратегічно важливих російських містах здатні посилити внутрішню напругу в РФ та спричинити зростання панічних настроїв серед населення.