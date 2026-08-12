Жорін заявив, що Крим не є ключем до завершення війни

Максим Жорін. Фото: УНІАН

Заступник 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що окупований Крим не є ключем до завершення війни. Наразі більш важливо стабілізувати лінію фронту та наростити втрати противника.

Про це військовий сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Що сказав Жорін про ізоляцію Криму

За словами Жоріна, Україна вже починає суттєво ускладнювати постачання російських військ в Криму, однак для повної ізоляції півострова необхідна сухопутна складова.

"Якщо ми говоримо про реальну ізоляцію, то тут треба розуміти, що це має бути і сухопутна складова. Ми можемо зробити якусь обмежену ізоляцію, постачання чогось. Це ми можемо зробити з повітря, але знову ж таки, це буде більше обмеження, ніж ізоляція Якщо ми говоримо про ізоляцію, то тут треба буде говорити вже безпосередньо про сухопутну складову з просуванням на деяких ділянках", — сказав заступник командира 3-го армійського корпусу.

Жорін наголосив, що наразі для України важливіше стабілізувати лінію фронту та наростити втрати противника. Водночас обмеження постачання до Криму вже має наслідки як для військових РФ, так і для цивільного населення на окупованих територіях.

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Також Жорін додав, що Крим сам по собі не є ключем до завершення війни.

"Крим є багато в чому символом цієї війни. Тут більше питання в сухопутному коридорі, який веде до Криму, а не сам Крим. Якщо він перестане існувати, то Крим стане виключно питанням часу", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Жорін нещодавно заявив, що вести Росія може посилити наступ у Донецькій області. Він припускає, що окупанти зосередяться на напрямках Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська.

Також ми писали, що за словами Жоріна, Росію можна змусити сісти за стіл переговорів лише за умови комплексного тиску.