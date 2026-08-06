Жителька Павлограда коригувала удари Росії по рідному місту

Затримана жінка. Фото: СБУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Жителька Дніпропетровщини за грошову винагороду шпигувала для російських спецслужб, вистежуючи пункти дислокації Сил оборони. Вона допомагала наводити ракети по рідному місту за що була затримана оперативниками СБУ у власній оселі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

Мешканка Павлограда за гроші погодилась працювати на російські спецслужби

Співробітники української спецслужби викрили та затримали завербовану місцеву мешканку, яка шпигувала на користь департаменту військової контррозвідки ФСБ. За даними слідства та кіберфахівців, жінка шукала легких заробітків у Telegram-каналах, де на неї вийшов представник ворога.

Оплачуваними завданнями для жінки було коригування повітряних ударів окупантів із використанням ракет і безпілотників по Павлоградському району. Агентка вистежувала запасні командні пункти, локації тимчасового базування Сил оборони, а також місця паркування транспортних засобів українських військових, щоб ворог міг спланувати теракти.

Для того, щоб надати російським військам вичерпні дані, жінка фотографувала потрібні об'єкти та наносила позначки на Google-карти. Аби уникнути викриття, зловмисниця використовувала вигаданий псевдонім, проте кіберфахівці задокументували її діяльність на самому початку та затримали вдома.

Правоохоронці провели заходи задля безпеки маршрутів переміщення та пунктів дислокації ЗСУ, а під час обшуків вилучили планшет і мобільний телефон із доказами зв'язку з російськими кураторами. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України через державну зраду в умовах воєнного стану. Суд відправив її під варту без права внести заставу, а санкція статті передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України регулярно викриває державних зрадників, які погоджуються співпрацювати з російськими військами. Так Новини.LIVE писали раніше, що військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За матеріалами слідства, він передавав представникам ворожої розвідки інформацію про розташування важливих об'єктів.

Водночас російські спецслужби продовжують використовувати нетипові методи вербування та організації атак проти українських військових. Одним із таких напрямів стали так звані "медові пастки" через онлайн-сервіси знайомств.