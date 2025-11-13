Житель Херсонщини воює на боці РФ — постане перед судом

Російський військовий. Фото ілюстративне: Theins

У Херсонській області 40-річний чоловік перейшов на бік окупантів. За вчинене він постане перед судом.

Про це 6 листопада повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, житель Каховки цьогоріч у лютому долучився до 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї армії ЗС РФ, яка воює на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Чоловік, якого судитимуть за держзраду. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Бувши так званим рядовим, зрадник виконував накази російського командування: утримував захоплені населені пункти, наступав на позиції українських військових і обстрілював цивільну інфраструктуру.

Яке покарання загрожує колаборанту

До суду скерували обвинувальний акт за фактами державної зради та добровільної участі у збройних формуваннях держави-агресора (ч. 2 ст. 111 і ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за подібний злочин — довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, одесит передавав росіянам дані про розташування українських військових. Його засудили до 15 років ув'язнення та позбавлять майна.

Також ми повідомляли, що на Одещині судитимуть депутатку однієї із селищних рад. Посадовиця впродовж кількох років поширювала в Telegram-каналах матеріали, які виправдовують агресію РФ проти України. Їй загрожує до восьми років в'язниці.