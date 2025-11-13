Житель Херсонщины воюет на стороне РФ — предстанет перед судом

Российский военный. Фото иллюстративное: Theins

В Херсонской области 40-летний мужчина перешел на сторону оккупантов. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом 6 ноября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, житель Каховки в этом году в феврале присоединился к 205-й отдельной мотострелковой бригаде 49-й армии ВС РФ, которая воюет на временно оккупированной части Херсонщины.

Мужчина, которого будут судить за госизмену. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Будучи так называемым рядовым, предатель выполнял приказы российского командования: удерживал захваченные населенные пункты, наступал на позиции украинских военных и обстреливал гражданскую инфраструктуру.

Какое наказание грозит коллаборационисту

В суд направили обвинительный акт по фактам государственной измены и добровольного участия в вооруженных формированиях государства-агрессора (ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Максимальное наказание за подобное преступление — пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Напомним, одессит передавал россиянам данные о расположении украинских военных. Его приговорили к 15 годам заключения и лишат имущества.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить депутата одного из поселковых советов. Чиновница в течение нескольких лет распространяла в Telegram-каналах материалы, которые оправдывают агрессию РФ против Украины. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.