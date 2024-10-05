На Буковині судитимуть молодика, який продавав підроблене під світові бренди взуття

Коробки з підробленим взуттям. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

На Буковині судитимуть 28-річного шахрая-"підприємця". Молодик продавав контрафактне спортивне взуття відомих брендів.

Про це в п'ятницю, 4 жовтня, повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Що відомо про порушення

Житель Дністровського району Чернівецької області налагодив тіньовий бізнес із продажу підробленого спортивного взуття відомих торгових марок. Товар він реалізовував через інтернет і торговельні майданчики в соціальних мережах. Таким чином він завдав компаніям-власникам брендів шкоди на суму понад 26 мільйонів гривень.

Склад підробленого взуття. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

За даними слідства, у період від січня 2022 року по грудень 2023 року "бізнесмен" одержав від незаконної діяльності майже 15,5 мільйона гривень доходів. За фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (частина перша статті 209 Кримінального кодексу України) триває судовий розгляд.

Контрафактне взуття. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Також прокурори передали до суду обвинувальний акт за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (частина третя статті 229 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Одесі викрили шахрая, який продавав неіснуюче пальне. Протягом тижня чоловік таким чином збагатився на 55 тисяч гривень, однак тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що 28-річний українець виманив понад 36 тисяч гривень у жінки, що перебувала за кордоном. За вчинене порушника можуть засудити до ув'язнення на строк від трьох до восьми років.