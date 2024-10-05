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Житель Буковины заработал почти 15,5 млн грн на продаже поддельной обуви

5 октября 2024 07:33
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
На Буковине будут судить молодого человека, который продавал поддельную под мировые бренды обувь
Коробки с поддельной обувью. Фото: Черновицкая областная прокуратура
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

На Буковине будут судить 28-летнего мошенника-"предпринимателя". Молодой человек продавал контрафактную спортивную обувь известных брендов.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

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Что известно о нарушении

Житель Днестровского района Черновицкой области наладил теневой бизнес по продаже поддельной спортивной обуви известных торговых марок. Товар он реализовал через интернет и торговые площадки в социальных сетях. Таким образом он нанес компаниям-владельцам брендов ущерб на сумму более 26 миллионов гривен.

Коробки с поддельной обувью
Склад поддельной обуви. Фото: Черновицкая областная прокуратура

По данным следствия, в период с января 2022 по декабрь 2023 "бизнесмен" получил от незаконной деятельности почти 15,5 миллиона гривен доходов. По факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (часть первая статьи 209 Уголовного кодекса Украины), продолжается судебное разбирательство.

Поддельная обувь
Контрафактная обувь. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Также прокуроры передали в суд обвинительный акт по факту незаконного использования знаков для товаров и услуг, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (часть третья статьи 229 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Одессе разоблачили мошенника, продававшего несуществующее горючее. В течение недели мужчина таким образом обогатился на 55 тысяч гривен, однако теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что 28-летний украинец выманил более 36 тысяч гривен у находившейся за рубежом женщины. За совершенное нарушителя могут приговорить к заключению на срок от трех до восьми лет.

мошенничество Черновицкая область обувь прокуратура подделки

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