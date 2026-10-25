Український Жіночий Конгрес. Фото: womenua.today

22 жовтня у столиці провели 10-й Український Жіночий Конгрес, присвячений переходу від поодиноких досягнень жінок до системних змін у суспільстві. Захід під гаслом "Від винятків до нових стандартів" об’єднав представників влади, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору.

Конгрес відкрили співзасновниця заходу, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. До учасників і учасниць також звернулися посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

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Головною метою зустрічі стало обговорення того, як закріпити нові можливості для українських жінок у державному управлінні, економіці та суспільному житті.

У Києві провели Український Жіночий Конгрес під гаслом "Від винятків до нових стандартів". Фото: womenua.today

Рівні права жінок: які зміни запропонували на конгресі

Олена Кондратюк під час відкриття заходу закликала перейти від визнання окремих жіночих досягнень до забезпечення рівних можливостей для всіх. За її словами, нові стандарти мають передбачати зміни не в очікуваннях від жінок, а в підходах держави, суспільства, політики та економіки.

"Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо "Від винятків до нових стандартів", то ці нові стандарти — не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили", — наголосила Олена Кондратюк.

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Перша леді України Олена Зеленська також акцентувала на необхідності практичних кроків для забезпечення рівності. Серед них вона назвала однакову оплату за однакову працю, доступні дитячі садочки та школи з укриттями, розподіл сімейних обов’язків і рівний доступ до керівних посад та політичної діяльності.

"Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину. Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики — без упереджень і стереотипів", — зазначила Олена Зеленська.

Олександра Матвійчук отримала відзнаку Українського Жіночого Конгресу

Однією з головних подій заходу стало вручення відзнаки імені Мері О’Хейген. Її лауреаткою цього року стала правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Нагороду присудили за внесок у захист прав людини, документування воєнних злочинів Росії та відстоювання справедливості для людей, які постраждали внаслідок війни.

Отримуючи відзнаку, Матвійчук наголосила на важливості взаємної підтримки жінок і боротьби за майбутнє наступних поколінь.

"Я хочу сказати три речі. Україна має виразне жіноче обличчя. Жінки мають підтримувати жінок незалежно від сфери, в якій ці жінки працюють. І останнє — у цій війні з Росією ми, українські жінки, серед іншого, боремося за майбутнє наших дітей і за те, щоби наші доньки ніколи в світі не були змушені комусь доводити, що вони теж люди", — зазначила Олександра Матвійчук.

Під час конгресу також обговорили участь жінок у захисті України, ухваленні державних рішень, політиці та розвитку підприємництва. Серед інших тем були доступ до професій, які традиційно вважалися чоловічими, неоплачувана доглядова праця, молодіжне лідерство та роль культури в умовах війни.

Представники влади, бізнесу та громадського сектору долучилися до Українського Жіночого Конгресу. Фото: womenua.today

Представництво жінок у владі залишається недостатнім

Окрему увагу учасниці приділили участі жінок у найвищих органах державного управління. За наведеними на конгресі даними, частка жінок в уряді скоротилася приблизно з 30% у 2019 році до 10%. Водночас жінки не представлені в Раді національної безпеки і оборони України, Ставці Верховного Головнокомандувача та переговорній групі.

Співзасновниця й директорка Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська зазначила, що важливо створювати умови, за яких успіх окремих жінок не залишатиметься винятком, а відкриватиме шлях для інших.

"Десять років тому ми часто говорили про жінок, які стали першими. Сьогодні хочемо говорити про те, як зробити так, щоб за ними прийшли сотні й тисячі інших. Бо справжній результат — не коли одна жінка змогла подолати всі перешкоди, а коли для наступних цих перешкод уже немає", — зазначила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

Жіноче підприємництво в Україні та підтримка бізнесу

Економічний блок конгресу був присвячений можливостям для підприємиць. За озвученими під час заходу даними, жінки становлять близько 60% серед фізичних осіб — підприємців. Однак зі збільшенням масштабів бізнесу їхня частка зменшується.

Учасниці Українського Жіночого Конгресу. Фото: womenua.today

Голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна розповіла про ініціативи фінансової установи, спрямовані на розвиток жіночого підприємництва. Зокрема, банк разом із партнерами пропонує підприємицям фінансування, грантові можливості та освітні програми.

"Жінка має право сама визначати своє майбутнє — коли повертатися до роботи, яку справу починати, наскільки масштабний бізнес будувати. Наше завдання як банку — допомогти їй пройти шлях від "я хочу" до "я можу" і мати ресурси для наступного кроку. Адже коли зростає її бізнес — міцнішає громада, розвивається економіка, сильнішою стає Україна", — повідомила Наталія Гуріна.

Власну програму підтримки жіночого бізнесу презентував і Ощадбанк. Ініціатива "Жіноча справа" передбачає кредитування на суму до 5 млн грн, грантову допомогу та навчання для 2000 підприємиць.

Членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька наголосила на необхідності розширення таких можливостей.

"Мені хочеться, щоб жінки були підтримані всіма банками України. Наші програми будуть збільшуватись, це наша принципова позиція. Ми працюємо для того, щоб надати жінкам найбільші можливості для розвитку", — наголосила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Жіноча праця, демографічна криза та рівна оплата

Ще одним напрямом дискусій став людський капітал. Учасники конгресу розглянули проблеми демографічної кризи, працевлаштування жінок у різних професійних сферах, а також домашньої та доглядової роботи, яка часто залишається неоплачуваною.

Учасники конгресу обговорили роль жінок у політиці, економіці та захисті України. Фото: womenua.today

Співзасновниця конгресу та народна депутатка Марія Іонова звернула увагу на зайнятість українок, різницю в доходах жінок і чоловіків та значне навантаження, пов’язане з доглядом за родиною.

"Сьогодні лише кожна друга українська жінка працює. А ті жінки, які працюють, у середньому заробляють значно менше за чоловіків і витрачають ще 55 годин на тиждень на неоплачувану домашню та доглядову працю. Наш шлях до ЄС має допомогти вирішити ці проблеми — через справедливу оплату праці, доступні послуги догляду та рівні можливості для професійного розвитку", — наголосила співзасновниця Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

Українська культура та підтримка культурної спадщини

На окремій дискусійній платформі "Культура як стратегія" учасники обговорили збереження української культурної спадщини, культурну дипломатію та підтримку мистецьких ініціатив.

Заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова розповіла про зміни в благодійних внесках через банківські сервіси. За її словами, середня сума донату зросла з 16 грн у 2022 році до 200 грн.

"У 2022 році середня сума донату через сервіси ПриватБанку становила 16 гривень. Сьогодні це 200 гривень! Ми донатимо свідомо і регулярно. А ПриватБанк надає цілу лінійку інструментів, щоб зробити підтримку простішою", – розповіла заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова.

Також під час заходу презентували книгу "Ви|значні", створену Українським Жіночим Конгресом спільно з ПриватБанком і The Ukrainians Media. До видання увійшли 22 листи відомих українок, адресовані наступному поколінню лідерок.

Про важливість довгострокової підтримки українських громад, збереження історичної спадщини та зміцнення національної ідентичності говорив заступник СЕО МХП зі сталого розвитку та голова Наглядової ради благодійного фонду "МХП-Громаді" Юрій Мельник.

"Ми системно реалізуємо проєкти загальнодержавного масштабу, зокрема у сферах культури, збереження історичної спадщини та утвердження національної ідентичності. Усі ці ініціативи об’єднує стратегічна мета — розбудова сильної та стійкої Української держави", — наголосив Юрій Мельник.

Культурну програму 10-го Українського Жіночого Конгресу доповнив виступ творчого об’єднання МУР за підтримки ПриватБанку.

Виступ творчого об’єднання МУР. Фото: womenua.today

Хто підтримав 10-й Український Жіночий Конгрес

Захід організував Український Жіночий Конгрес у межах проєкту "Від викликів до стійкості: жіноче лідерство у комплексній безпеці і гендерна рівність в Україні". Проєкт реалізує Український Жіночий Фонд за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Підтримку конгресу надали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк і благодійний фонд "МХП-Громаді".

Захід також відбувся за підтримки ООН Жінки в межах Стратегічної ноти Структури ООН Жінки в Україні на 2025–2029 роки. Фінансову підтримку надали уряди Канади, Хорватії та Швеції.

Серед партнерів конгресу — Фонд імені Гайнріха Бьолля (бюро Київ-Україна), Міжнародний фонд "Відродження", а також проєкти ПРООН "Посилення учасницького врядування" та "Екваноміка". Останній фінансують Данія, Люксембург і Республіка Корея.

Подія відбулася за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа, а також Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA), за підтримки уряду Канади, Жіночого Ромського фонду Чіріклі та Національного Демократичного Інституту (НДІ).

Генеральним інформаційним партнером конгресу стала медіакомпанія Starlight Media. Медіапідтримку також надали телеканали "Прямий" і "5 канал", "Еспресо", онлайн-видання "Українська правда", "Телеграф.ua" та NV.

У Києві провели Український Жіночий Конгрес під гаслом "Від винятків до нових стандартів". Фото: womenua.today

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