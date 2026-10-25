Украинский женский конгресс. Фото: womenua.today

22 октября в столице прошел 10-й Украинский женский конгресс, посвященный переходу от единичных достижений женщин к системным изменениям в обществе. Мероприятие под лозунгом "От исключений к новым стандартам" объединило представителей власти, международных организаций, бизнеса и общественного сектора.

Конгресс открыли соучредительница мероприятия, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. К участникам и участницам также обратились посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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Главной целью встречи стало обсуждение того, как закрепить новые возможности для украинских женщин в государственном управлении, экономике и общественной жизни.

В Киеве прошел Украинский женский конгресс под лозунгом "От исключений к новым стандартам". Фото: womenua.today

Равные права женщин: какие изменения предложили на конгрессе

Елена Кондратюк во время открытия мероприятия призвала перейти от признания отдельных женских достижений к обеспечению равных возможностей для всех. По её словам, новые стандарты должны предусматривать изменения не в ожиданиях от женщин, а в подходах государства, общества, политики и экономики.

"Мы научились открывать женщинам двери. Теперь нужно сделать так, чтобы за этими дверями для них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим „От исключений к новым стандартам“, то эти новые стандарты — не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они должны наконец соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали", — подчеркнула Елена Кондратюк.

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Первая леди Украины Елена Зеленская также сделала акцент на необходимости практических шагов для обеспечения равенства. Среди них она назвала равную оплату за равный труд, доступные детские сады и школы с укрытиями, распределение семейных обязанностей и равный доступ к руководящим должностям и политической деятельности.

"Что значит превратить исключение в стандарт на практике? Это значит, что равная оплата за равный труд должна стать нерушимым правилом. Это означает развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с убежищами, которые позволяют женщине совмещать самореализацию и семью. Это означает партнерское родительство, когда забота является общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это означает открытые двери к руководящим должностям и политике — без предвзятости и стереотипов", — отметила Елена Зеленская.

Александра Матвийчук получила награду Украинского женского конгресса

Одним из главных событий мероприятия стало вручение награды имени Мэри О’Хейген. Ее лауреатом в этом году стала правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

Награду присудили за вклад в защиту прав человека, документирование военных преступлений России и отстаивание справедливости для людей, пострадавших в результате войны.

Получая награду, Матвийчук подчеркнула важность взаимной поддержки женщин и борьбы за будущее следующих поколений.

"Я хочу сказать три вещи. Украина имеет ярко выраженное женское лицо. Женщины должны поддерживать женщин независимо от сферы, в которой эти женщины работают. И последнее — в этой войне с Россией мы, украинские женщины, среди прочего, боремся за будущее наших детей и за то, чтобы наши дочери ни за что на свете не были вынуждены кому-то доказывать, что они тоже люди", — отметила Александра Матвийчук.

В ходе конгресса также обсудили участие женщин в защите Украины, принятии государственных решений, политике и развитии предпринимательства. Среди других тем были доступ к профессиям, традиционно считавшимся мужскими, неоплачиваемый уход, молодежное лидерство и роль культуры в условиях войны.

Представители власти, бизнеса и общественного сектора присоединились к Украинскому женскому конгрессу. Фото: womenua.today

Представительство женщин во власти остается недостаточным

Особое внимание участницы уделили участию женщин в высших органах государственного управления. Согласно данным, приведенным на конгрессе, доля женщин в правительстве сократилась примерно с 30% в 2019 году до 10%. В то же время женщины не представлены в Совете национальной безопасности и обороны Украины, Штабе Верховного Главнокомандующего и переговорной группе.

Соучредительница и директор Украинского женского конгресса Светлана Войцеховская отметила, что важно создавать условия, при которых успех отдельных женщин не будет оставаться исключением, а откроет путь для других.

"Десять лет назад мы часто говорили о женщинах, которые стали первыми. Сегодня хотим говорить о том, как сделать так, чтобы за ними последовали сотни и тысячи других. Ведь настоящий результат — это не когда одна женщина смогла преодолеть все препятствия, а когда для следующих этих препятствий уже нет", — отметила соучредительница и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

Женское предпринимательство в Украине и поддержка бизнеса

Экономический блок конгресса был посвящён возможностям для женщин-предпринимателей. Согласно данным, озвученным во время мероприятия, женщины составляют около 60 % среди физических лиц — предпринимателей. Однако с увеличением масштабов бизнеса их доля уменьшается.

Участницы Украинского женского конгресса. Фото: womenua.today

Председатель правления Райффайзен Банка Наталья Гурина рассказала об инициативах финансового учреждения, направленных на развитие женского предпринимательства. В частности, банк совместно с партнерами предлагает женщинам-предпринимателям финансирование, грантовые возможности и образовательные программы.

"Женщина имеет право сама определять своё будущее — когда возвращаться к работе, какое дело начинать, насколько масштабный бизнес строить. Наша задача как банка — помочь ей пройти путь от "я хочу" до "я могу" и иметь ресурсы для следующего шага. Ведь когда растет ее бизнес — укрепляется сообщество, развивается экономика, сильнее становится Украина", — сообщила Наталья Гурина.

Свою программу поддержки женского бизнеса представил и Ощадбанк. Инициатива «Женское дело» предусматривает кредитование на сумму до 5 млн грн, грантовую помощь и обучение для 2000 предпринимательниц.

Член правления «Ощадбанка», ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая подчеркнула необходимость расширения таких возможностей.

"Мне хочется, чтобы женщины получали поддержку от всех банков Украины. Наши программы будут расширяться, это наша принципиальная позиция. Мы работаем для того, чтобы предоставить женщинам максимальные возможности для развития", — подчеркнула член правления "Ощадбанка", ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая.

Женский труд, демографический кризис и равная оплата

Еще одним направлением дискуссий стал человеческий капитал. Участники конгресса рассмотрели проблемы демографического кризиса, трудоустройства женщин в различных профессиональных сферах, а также домашнего труда и ухода, которые зачастую остаются неоплачиваемыми.

Участники конгресса обсудили роль женщин в политике, экономике и защите Украины. Фото: womenua.today

Соучредительница конгресса и народный депутат Мария Ионова обратила внимание на занятость украинок, разницу в доходах женщин и мужчин и значительную нагрузку, связанную с уходом за семьей.

"Сегодня работает лишь каждая вторая украинская женщина. А те женщины, которые работают, в среднем зарабатывают значительно меньше, чем мужчины, и тратят еще 55 часов в неделю на неоплачиваемый домашний труд и уход за семьей. Наш путь в ЕС должен помочь решить эти проблемы — через справедливую оплату труда, доступные услуги по уходу и равные возможности для профессионального развития", — подчеркнула соучредительница Конгресса, народный депутат Мария Ионова.

Украинская культура и поддержка культурного наследия

На отдельной дискуссионной платформе "Культура как стратегия" участники обсудили вопросы сохранения украинского культурного наследия, культурной дипломатии и поддержки художественных инициатив.

Заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышова рассказала об изменениях в благотворительных взносах через банковские сервисы. По её словам, средняя сумма пожертвования выросла с 16 грн в 2022 году до 200 грн.

"В 2022 году средняя сумма пожертвования через сервисы ПриватБанка составляла 16 гривен. Сегодня это 200 гривен! Мы делаем пожертвования осознанно и регулярно. А ПриватБанк предоставляет целую линейку инструментов, чтобы упростить оказание поддержки", — рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по финансовым вопросам Лариса Чернышова.

Также во время мероприятия была представлена книга "Вы значимые", созданная Украинским женским конгрессом совместно с ПриватБанком и The Ukrainians Media. В издание вошли 22 письма известных украинок, адресованные следующему поколению лидеров.

О важности долгосрочной поддержки украинских общин, сохранения исторического наследия и укрепления национальной идентичности говорил заместитель генерального директора МХП по устойчивому развитию и председатель Наблюдательного совета благотворительного фонда "МХП-Громаде" Юрий Мельник.

"Мы системно реализуем проекты общегосударственного масштаба, в частности в сферах культуры, сохранения исторического наследия и укрепления национальной идентичности. Все эти инициативы объединяет стратегическая цель — построение сильного и устойчивого украинского государства", — подчеркнул Юрий Мельник.

Культурную программу 10-го Украинского женского конгресса дополнило выступление творческого объединения МУР при поддержке ПриватБанка.

Выступление творческого объединения МУР. Фото: womenua.today

Кто поддержал 10-й Украинский женский конгресс

Мероприятие организовал Украинский женский конгресс в рамках проекта «От вызовов к устойчивости: женское лидерство в сфере комплексной безопасности и гендерное равенство в Украине». Проект реализует Украинский женский фонд при финансовой поддержке Европейского Союза.

Поддержку конгрессу оказали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и благотворительный фонд "МХП-Громади".

Мероприятие также состоялось при поддержке "ООН-Женщины" в рамках Стратегической ноты Структуры "ООН-Женщины" в Украине на 2025–2029 годы. Финансовую поддержку оказали правительства Канады, Хорватии и Швеции.

Среди партнеров конгресса — Фонд имени Генриха Бёлля (бюро Киев-Украина), Международный фонд "Возрождение", а также проекты ПРООН "Укрепление партиципативного управления" и "Экваномика". Последний финансируется Данией, Люксембургом и Республикой Корея.

Мероприятие состоялось при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую реализует Фонд "Восточная Европа", а также Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA), при поддержке правительства Канады, Женского ромского фонда Чирикли и Национального демократического института (НДИ).

Генеральным информационным партнером конгресса стала медиакомпания Starlight Media. Медиаподдержку также оказали телеканалы "Прямой" и "5 канал", "Эспрессо", онлайн-издания "Украинская правда", "Телеграф.ua" и NV.

В Киеве прошел Украинский женский конгресс под лозунгом "От исключений к новым стандартам". Фото: womenua.today

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