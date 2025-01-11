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Жінки пересіли на комбайни та трактори — що з агросектором

11 січня 2025 08:22
Анастасія Постоєнко - Редактор
Українки замінюють чоловіків на тракторах та комбайнах в агросекторі
Засівання поля. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Жінки в Україні все частіше замінюють чоловіків в агросекторі. Зокрема, вони займають посади трактористів та комбайнерів, які раніше вважалися виключно чоловічими. Така тенденція пов'язана з гострим дефіцитом кадрів. За підрахунками наразі близько 200 тисяч аграріїв служать у Збройних силах України.

Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у інтерв'ю виданню UA.News. 

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Міністр аграрної політики Віталій Коваль розповів, що чимало працівників залишили робочі місця прямо в розпал сезону, аби захищати країну.

Заміна таких спеціалістів вимагає не лише часу, але й суттєвих фінансових витрат, тому господарства активно адаптуються до нових реалій, залучаючи жінок до роботи на техніці.

Паралельно агропідприємства інвестують у модернізацію, яка дозволяє скоротити використання ручної праці. У 2025 році уряд планує спрямувати 6 мільярдів гривень на підтримку галузі. Кошти підуть на програми розвитку тваринництва, оновлення переробних потужностей, розмінування полів і модернізацію систем зрошення.

Попри складнощі, аграрії у 2024 році досягли вагомих результатів, зібравши рекордні 75 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Експорт цих продуктів забезпечив суттєві валютні надходження до бюджету країни.

Нагадаємо, нещодафвно на Миколаївщині стартувала програма з розмінування полів фермерів.

Тим часом в Україні на внутрішньому ринку почала дорожчати одна із зернових культур, яку можна вигідно продати. 

жінки дефіцит трактор агропромисловість агросектор комбайн

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