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Женщины пересели на комбайны и тракторы — что с агросектором

11 января 2025 08:22
Анастасия Постоенко - Редактор
Украинки заменяют мужчин на тракторах и комбайнах в агросекторе
Засевание поля. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Женщины в Украине все чаще заменяют мужчин в агросекторе. В частности, они занимают должности трактористов и комбайнеров, которые ранее считались исключительно мужскими. Такая тенденция связана с острым дефицитом кадров. По подсчетам сейчас около 200 тысяч аграриев служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в интервью изданию UA.News.

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Министр аграрной политики Виталий Коваль рассказал, что многие работники оставили рабочие места прямо в разгар сезона, чтобы защищать страну.

Замена таких специалистов требует не только времени, но и существенных финансовых затрат, поэтому хозяйства активно адаптируются к новым реалиям, привлекая женщин к работе на технике.

Параллельно агропредприятия инвестируют в модернизацию, которая позволяет сократить использование ручного труда. В 2025 году правительство планирует направить 6 миллиардов гривен на поддержку отрасли. Средства пойдут на программы развития животноводства, обновление перерабатывающих мощностей, разминирование полей и модернизацию систем орошения.

Несмотря на сложности, аграрии в 2024 году достигли весомых результатов, собрав рекордные 75 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Экспорт этих продуктов обеспечил существенные валютные поступления в бюджет страны.

Напомним, недавно на Николаевщине стартовала программа по разминированию полей фермеров.

Тем временем в Украине на внутреннем рынке начала дорожать одна из зерновых культур, которую можно выгодно продать.

женщины дефицит трактор агропромышленность агросектор комбайн

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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