Суд позбавив волі жінку, яка зарізала свого чоловіка через сварку

Ніж у руках жінки. Ілюстративне фото: Vinbazar

У Полтаві пенсіонерка вбила свого чоловіка ножем під час сварки за картоплю у відповідь на побої. Суд виніс покарання жінці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена, яка народилася в Полтаві та перебуває на пенсії, раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

За інформацією слідства, 11 березня 2024 року в ході спільного проведення часу між подружжям виник конфлікт. Сварка переросла в агресію, і жінка вдарила чоловіка ножем у ділянку грудної клітки. Як встановила судово-медична експертиза, поранення спричинило значну крововтрату, що й стало фатальним для потерпілого.

У ході допиту засуджена пояснила, що того дня вони разом із чоловіком вживали алкоголь, обидва перебували в стані сильного сп’яніння. Конфлікт розпочався на ґрунті побутових питань — чоловік висловив невдоволення з приводу картоплі та почав її бити. Жінка, не маючи чітких намірів завдати йому тяжкої шкоди, схопила кухонний ніж, що знаходився поряд, і без прицілювання завдала один удар зверху. Вона стверджує, що не прагнула заподіяти смерть. Одразу після події вона зателефонувала дочці та викликала швидку допомогу.

Також обвинувачена повідомила, що вони спільно мешкали з 2013 року, проте з 2020-го між ними почастішали конфлікти на побутовому ґрунті. За її словами, чоловік неодноразово вдавався до фізичного насильства, бив її по голові та кінцівках.

Рішення суду

Ленінський районний суд Полтави визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"), і виніс рішення про її ув’язнення на сім з половиною років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові суд визнав винним 32-річного чоловіка в умисному вбивстві свого двоюрідного брата. Зокрема, один з них пошкодив авто, вчинивши ДТП, внаслідок чого між чоловіками спалахнув конфлікт. Під час бійки підсудний завдав потерпілому ножове поранення в область грудної клітки. Пізніше, чоловік помер у лікарні.

Також ми повідомляли, що у Харкові судили військового Нацгвардії, який підпалив три автомобіля ЗСУ.