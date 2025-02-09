Суд лишил свободы женщину, которая зарезала своего мужа из-за ссоры

Нож в руках женщины. Иллюстративное фото: Vinbazar

В Полтаве пенсионерка убила своего мужа ножом во время ссоры за картошку в ответ на побои. Суд вынес наказание женщине.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемая, которая родилась в Полтаве и находится на пенсии, ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

По информации следствия, 11 марта 2024 года в ходе совместного времяпрепровождения между супругами возник конфликт. Ссора переросла в агрессию, и женщина ударила мужчину ножом в область грудной клетки. Как установила судебно-медицинская экспертиза, ранение повлекло значительную кровопотерю, что и стало фатальным для потерпевшего.

В ходе допроса осужденная объяснила, что в тот день они вместе с мужем употребляли алкоголь, оба находились в состоянии сильного опьянения. Конфликт начался на почве бытовых вопросов — мужчина выразил недовольство по поводу картофеля и начал ее бить. Женщина, не имея четких намерений нанести ему тяжкий вред, схватила кухонный нож, который находился рядом, и без прицеливания нанесла один удар сверху. Она утверждает, что не стремилась причинить смерть. Сразу после происшествия она позвонила дочери и вызвала скорую помощь.

Также обвиняемая сообщила, что они совместно жили с 2013 года, однако с 2020-го между ними участились конфликты на бытовой почве. По ее словам, мужчина неоднократно прибегал к физическому насилию, бил ее по голове и конечностям.

Решение суда

Ленинский районный суд Полтавы признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), и вынес решение о ее заключении на семь с половиной лет.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове суд признал виновным 32-летнего мужчину в умышленном убийстве своего двоюродного брата. В частности, один из них повредил авто, совершив ДТП, в результате чего между мужчинами вспыхнул конфликт. Во время драки подсудимый нанес потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки. Позже, мужчина скончался в больнице.

Также мы сообщали, что в Харькове судили военного Нацгвардии, который поджег три автомобиля ВСУ.