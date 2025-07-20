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Головна Новини дня Жінка виганяла батька з дому — яке покарання обрав для неї суд

Жінка виганяла батька з дому — яке покарання обрав для неї суд

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 01:03
Жінка вчиняла домашнє насильство над батьком - що вирішив суд
Літній чоловік закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.comї

Жінка з Івано-Франківської області вчиняла домашнє насильство над батьком. Фігурантка проганяла родича з дому та вимагала в нього гроші.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс 8 липня.

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Деталі справи

Згідно з судовими матеріалами, 12 і 18 лютого, 5 і 15 березня поточного року обвинувачена сварилася з батьком. Під час цих конфліктів вона лаялася, проганяла літнього чоловіка на вулицю, штовхала його, погрожувала та вимагала, щоб він надав їй гроші. Потерпілий цього року помер.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину і поповнила не карати її надто суворо. Жінка заявила, що перебуває у скрутному матеріальному становищі та самостійно виховує двох неповнолітніх дітей.

Фігурантка — мати-одиначка, перебуває на наркологічному обліку. Торік її вже притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, а в січні поточного року оштрафували на 340 гривень за порушення заборонного припису.

Жінку засудили до року пробаційного нагляду. Також протягом місяця вона має пройти програму для кривдників. Рішення суду протягом 30 днів із дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області судили військовослужбовця. Він зберігав наркотики для власного вживання.

Також ми повідомляли, що в Чернігові чоловік інформував про патрулі ТЦК. Йому призначили покарання у вигляді трьох років випробувального терміну.

суд правосуддя домашнє насильство батьки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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