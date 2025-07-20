Женщина совершала домашнее насилие над отцом — что решил суд

Пожилой мужчина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Женщина с Ивано-Франковской области совершала домашнее насилие над отцом. Фигурантка прогоняла родственника из дома и требовала у него деньги.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес 8 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 12 и 18 февраля, 5 и 15 марта текущего года обвиняемая ссорилась с отцом. Во время этих конфликтов она ругалась, прогоняла пожилого мужчину на улицу, толкала его, угрожала и требовала, чтобы он дал ей деньги. Потерпевший в этом году умер.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину и пополнила не наказывать ее слишком строго. Женщина заявила, что находится в трудном материальном положении и самостоятельно воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Фигурантка — мать-одиночка, находится на наркологическом учете. В прошлом году ее уже привлекали к административной ответственности за домашнее насилие, а в январе текущего года оштрафовали на 340 гривен за нарушение запрещающего предписания.

Женщину приговорили к году пробационного надзора. Также в течение месяца она должна пройти программу для обидчиков. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области судили военнослужащего. Он хранил наркотики для собственного употребления.

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