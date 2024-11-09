Суд покарав жінку, яка розробляла документацію для АЕС Росії

Судове засідання. Ілюстративне фото: freepik

Електроенергетик Наталія Хруслова працювала у харківській фірмі "Южатоменергопроект" та розробляла проєктно-технічну документацію для російських АЕС. За це суд її покарав, але звільнив від основного покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, директор харківського товариства з обмеженою відповідальністю "Южатоменергопроект" у квітні 2022 року встановив партнерські відносини з низкою російських підприємств. Відповідно до укладеної угоди, ТОВ "Южатоменергопроект" зобов'язалося розробляти проектно-технічну документацію, яка стосувалася підтримки технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих атомних електростанцій, розташованих на території Росії. Ці АЕС входять до складу державної корпорації "Росатом".

Слідство встановило, що Наталія Хруслова, яка працювала електроенергетиком у ТОВ "Южатоменергопроект", виконувала роботу і для російських підприємств. Зокрема, вона розробила проєктну документацію для модернізації систем силового електропостачання та установки газового контролю на Ростовській АЕС, а також для модернізації системи оперативного струму блоку №4 Білоярської АЕС. За виконання цих робіт Хруслова отримала на свій рахунок у АТ "Сенс Банк" суму в розмірі 194 950 грн.

Окрім цього, вона перевірила правильність розрахунків щодо сейсмостійкості та міцності трубопроводів і металевих конструкцій, призначених для встановлення протипожежних перегородок на Нововоронізькій АЕС, за що отримала додатково 73 231 грн.

Рішення суду

Суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Юрій Мантуляк визнав Наталію Хруслову винною "у пособництві державі-агресору, вчиненому організованою групою, за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2" Кримінального кодексу України. Однак замість основного покарання суд ухвалив рішення призначити Хрусловій три роки умовного терміну. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, що українці, яка працювала на російські спецслужби та здавала позиції українських військових на Донеччині, зокрема у Слов'янську, винесли вирок. Зрадниця проведе за ґратами 15 років.

Також ми повідомляли, що у Харкові чоловік збирав та поширював інформацію про переміщення, рух та розташування українських військових. Внаслідок цього відбулося судове засідання.