Суд наказал женщину, разрабатывавшую документацию для АЭС России

Судебное заседание. Иллюстративное фото: freepik

Электроэнергетик Наталья Хруслова работала в харьковской фирме "Южатомэнергопроект" и разрабатывала проектно-техническую документацию для российских АЭС. За это суд ее наказал, но освободил от основного наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, директор харьковского общества с ограниченной ответственностью "Южатомэнергопроект" в апреле 2022 года установил партнерские отношения с рядом российских предприятий. Согласно заключенному соглашению, ООО "Южатомэнергопроект" обязалось разрабатывать проектно-техническую документацию, которая касается поддержки технического состояния, а также модернизации и реконструкции действующих атомных электростанций, расположенных на территории России. Эти АЭС входят в состав государственной корпорации "Росатом".

Следствие установило, что Наталья Хруслова, которая работала электроэнергетиком в ООО "Южатомэнергопроект", выполняла работу и для российских предприятий. В частности, она разработала проектную документацию для модернизации систем силового электроснабжения и установки газового контроля на Ростовской АЭС, а также модернизации системы оперативного тока блока №4 Белоярской АЭС. За выполнение этих работ Хруслова получила на свой счет в АО "Сенс Банк" сумму в размере 194 950 грн.

Кроме того, она проверила правильность расчетов по сейсмостойкости и прочности трубопроводов и металлических конструкций, предназначенных для установки противопожарных перегородок на Нововоронежской АЭС, за что получила дополнительно 73 231 грн.

Решение суда

Судья Каменец-Подольского горрайонного суда Юрий Мантуляк признал Наталью Хруслову виновной в "пособничестве государству-агрессору, совершенному организованной группой, по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2" Уголовного кодекса Украины. Однако вместо основного наказания суд принял решение назначить Хрусловой три года условного срока. Это решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что украинке, работавшей на российские спецслужбы и сдавшей позиции украинских военных в Донецкой области, в частности в Славянске, вынесли приговор. Предательница проведет за решеткой 15 лет.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина собирал и распространял информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных. В результате состоялось судебное заседание.