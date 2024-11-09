Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Женщина разрабатывала документацию для АЭС России — что решил суд arrow

Женщина разрабатывала документацию для АЭС России — что решил суд

9 ноября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд наказал женщину, разрабатывавшую документацию для АЭС России
Судебное заседание. Иллюстративное фото: freepik
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Электроэнергетик Наталья Хруслова работала в харьковской фирме "Южатомэнергопроект" и разрабатывала проектно-техническую документацию для российских АЭС. За это суд ее наказал, но освободил от основного наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, директор харьковского общества с ограниченной ответственностью "Южатомэнергопроект" в апреле 2022 года установил партнерские отношения с рядом российских предприятий. Согласно заключенному соглашению, ООО "Южатомэнергопроект" обязалось разрабатывать проектно-техническую документацию, которая касается поддержки технического состояния, а также модернизации и реконструкции действующих атомных электростанций, расположенных на территории России. Эти АЭС входят в состав государственной корпорации "Росатом".

Следствие установило, что Наталья Хруслова, которая работала электроэнергетиком в ООО "Южатомэнергопроект", выполняла работу и для российских предприятий. В частности, она разработала проектную документацию для модернизации систем силового электроснабжения и установки газового контроля на Ростовской АЭС, а также модернизации системы оперативного тока блока №4 Белоярской АЭС. За выполнение этих работ Хруслова получила на свой счет в АО "Сенс Банк" сумму в размере 194 950 грн.

Кроме того, она проверила правильность расчетов по сейсмостойкости и прочности трубопроводов и металлических конструкций, предназначенных для установки противопожарных перегородок на Нововоронежской АЭС, за что получила дополнительно 73 231 грн.

Решение суда

Судья Каменец-Подольского горрайонного суда Юрий Мантуляк признал Наталью Хруслову виновной в "пособничестве государству-агрессору, совершенному организованной группой, по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2" Уголовного кодекса Украины. Однако вместо основного наказания суд принял решение назначить Хрусловой три года условного срока. Это решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что украинке, работавшей на российские спецслужбы и сдавшей позиции украинских военных в Донецкой области, в частности в Славянске, вынесли приговор. Предательница проведет за решеткой 15 лет.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина собирал и распространял информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных. В результате состоялось судебное заседание.

суд судебные решения Украина война в Украине Россия АЭС

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:15 Помощь при рождении ребенка в 2024 году — размер выплат

08:06 Самая красивая хоккеистка в мире поделилась соблазнительными фото

08:02 На Львовщине мужчина обжаловал бездействие ТЦК — что решил суд

07:30 Юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф

07:21 Женщина разрабатывала документацию для АЭС России — что решил суд

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:05 Дети из многодетных семей — какие льготы гарантирует государство

07:01 ПриватБанк вводит ограничения из-за криптовалюты — детали

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

08:15 Помощь при рождении ребенка в 2024 году — размер выплат

08:06 Самая красивая хоккеистка в мире поделилась соблазнительными фото

08:02 На Львовщине мужчина обжаловал бездействие ТЦК — что решил суд

07:30 Юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф

07:21 Женщина разрабатывала документацию для АЭС России — что решил суд

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:05 Дети из многодетных семей — какие льготы гарантирует государство

07:01 ПриватБанк вводит ограничения из-за криптовалюты — детали

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд