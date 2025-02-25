Суд призначив штраф жінці, яка пропонувала чоловіку посприяти у виїзді за кордон

Суддя. Ілюстративне фото: Рада адвокатів Київщини

У Хмельницьку жінка за хабар пропонувала військовозобов'язаному знайому виїхати за кордон. Суд за це її покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2023 року жінка дізналася від своєї знайомої, що її зять має намір виїхати за кордон, щоб зустрітися з дружиною та донькою. Обвинувачена самостійно зв’язалася з чоловіком і запропонувала сприяння в реалізації його плану. Вона пообіцяла організувати його перереєстрацію та постановку на облік в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Хмельницькій області, що дозволило б вирішити питання. За рішення військово-лікарської комісії про визнання його непридатним до служби потрібно було сплатити 10 тисяч доларів США.

Розуміючи незаконність пропозиції, чоловік одразу звернувся до Служби безпеки України та повідомив про злочин.

Спочатку обвинувачена заявляла, що за 3 тисячі доларів можна оформити відстрочку від призову на шість місяців, однак під час особистої зустрічі повідомила, що це питання вирішити не вдасться. Натомість чоловіку запропонували віддати 9 тисяч доларів, пообіцявши, що ці кошти дозволять через її батька вплинути на посадовців для перереєстрації в одному з ТЦК Одеської області, а також забезпечити рішення військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

Того ж дня після передачі грошей обвинувачену затримали.

Вона є донькою колишнього заступника військового комісара Хмельницького району. Її батько на судовому засіданні підтвердив, що володіє значним досвідом військової служби, тому донька неодноразово зверталася до нього за роз’ясненнями та порадами щодо своїх знайомих.

Рішення суду

Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу та взяв до уваги щире каяття обвинуваченої. Під час засідання жінка повністю визнала свою вину, підтвердивши всі обставини, викладені у матеріалах справи.

Суд, враховуючи її позицію, пом’якшив кваліфікацію злочину, виключивши з обвинувачення статтю про вимагання. Як наслідок, покарання для жінки визначили у вигляді штрафу в розмірі 329 тисяч гривень, що відповідає сумі неправомірної вигоди, яку вона отримала.

Нагадаємо, на Закарпатті військовослужбовець чинив опір прикордоннику, викрав його зброю та втік до Румунії. Йому допомогали спільники, але у цю справу втрутився суд.

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