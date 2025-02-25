Суд назначил штраф женщине, которая предлагала мужчине посодействовать в выезде за границу

Судья. Иллюстративное фото: Совет адвокатов Киевской области

В Хмельницком женщина за взятку предлагала военнообязанному знакомому выехать за границу. Суд за это ее наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2023 года женщина узнала от своей знакомой, что ее зять намерен выехать за границу, чтобы встретиться с женой и дочерью. Обвиняемая самостоятельно связалась с мужчиной и предложила содействие в реализации его плана. Она пообещала организовать его перерегистрацию и постановку на учет в другом территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области, что позволило бы решить вопрос. За решение военно-врачебной комиссии о признании его непригодным к службе нужно было заплатить 10 тысяч долларов США.

Понимая незаконность предложения, мужчина сразу обратился в Службу безопасности Украины и сообщил о преступлении.

Сначала обвиняемая заявляла, что за 3 тысячи долларов можно оформить отсрочку от призыва на шесть месяцев, однако во время личной встречи сообщила, что этот вопрос решить не удастся. Вместо этого мужчине предложили отдать 9 тысяч долларов, пообещав, что эти средства позволят через ее отца повлиять на чиновников для перерегистрации в одном из ТЦК Одесской области, а также обеспечить решение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.

В тот же день после передачи денег обвиняемую задержали.

Она является дочерью бывшего заместителя военного комиссара Хмельницкого района. Ее отец на судебном заседании подтвердил, что обладает значительным опытом военной службы, поэтому дочь неоднократно обращалась к нему за разъяснениями и советами относительно своих знакомых.

Решение суда

Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел дело и принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемой. Во время заседания женщина полностью признала свою вину, подтвердив все обстоятельства, изложенные в материалах дела.

Суд, учитывая ее позицию, смягчил квалификацию преступления, исключив из обвинения статью о вымогательстве. Как следствие, наказание для женщины было определено в виде штрафа в размере 329 тысяч гривен, что соответствует сумме неправомерной выгоды, которую она получила.

Напомним, на Закарпатье военнослужащий оказал сопротивление пограничнику, похитил его оружие и сбежал в Румынию. Ему помогали сообщники, но в это дело вмешался суд.

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