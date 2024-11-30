Жінка позичила у сусідки косу та продала її знайомому — яке рішення суду

Жінка з електрокосою. Ілюстративне фото: Freepick

Раніше судима жінка позичила у сусідки електричну косу, яку наступного дня продала знайомому та забрала кошти собі. Суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на Опендатобот.

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Деталі справи

У вироку Заводського районного суду Дніпродзержинська зазначається, що у липні 2024 року жінка, яка раніше була судима за наркозлочин, прийшла до своєї знайомої сусідки та попросила взяти електричну косу торгової марки BOSCH.

Обвинувачена зазначила, що візьме косу на деякий час для використання в домашньому господарстві, але вже наступного дня продала прилад знайомому, витративши отримані грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, жінка спричинила довірливій сусідці матеріальну шкоду в розмірі вартості коси — 3 643 грн 20 коп.

Під час досудового розслідування уродженка Кіровоградської області повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на рік.

З урахуванням невідбутої частини покарання за попереднім вироком, а саме 240 годин громадських робіт, остаточно жінку було засуджено до одного року 20 днів обмеження волі.

Втім, суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік. Також суд постановив стягнути із засудженої на користь держави 1 514 грн 56 коп. витрат на проведення судової товарознавчої експертизи. Косу та коробку з під неї віддали потерпілій.

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